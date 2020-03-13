İnternet çerezleri siber saldırı amacıyla kullanılıyor

Saldırganlar bu sayede kurbanların hesaplarını ele geçirip kötü niyetli içerikler yayabiliyor.Kaspersky uzmanlarının tespit tespitine göre, ilk truva atı kurbanın cihazında kök haklarını elde ederek hırsızların Facebook çerezlerini kendi sunucularına aktarmasını sağlıyor, ancak yalnızca kimlik numarasına sahip olmak hesabın kontrolünü ele geçirmeye yeterli olmuyor.

Çerezler zararsız olarak kabul edilseler de yanlış ellere geçtiklerinde güvenlik riski oluşturabiliyor. Web siteleri bu çerezleri sakladığında, kullanıcıyı parola olmadan tanıyabilmek için bir oturum kimliği oluşturuyor.Kullanıcının kimliğini ele geçiren saldırganlar web sitelerini kandırıp kurban adına giriş yaparak hesapları ele geçirebiliyor.

Kaspersky açıklamasına göre, web sitelerinin kullanıcılara kişisel bir deneyim sunmak amacıyla internetteki aktiviteleri takip etmek için topladığı küçük veri parçacıklarına çerez adı veriliyor.

İSTANBUL (AA) - Kaspersky uzmanları, tarayıcıdaki ve popüler sosyal ağ sitelerinin uygulamalarındaki çerezleri çalabilen iki yeni Android zararlı yazılımı tespit etti.

Bazı web siteleri şüpheli giriş denemelerini önlemek için güvenlik önlemleri alıyor. Örneğin, daha önce Şikago'da aktif olan bir kullanıcı birkaç dakika sonra Bali'den giriş yaptığında alınan önlemler hesabın kullanılmasını engelliyor.

İkinci truva atı burada devreye giriyor. Bu zararlı uygulama kurbanın cihazında bir vekil sunucu çalıştırarak şüphe uyandırmadan güvenlik önlemlerini atlatıyor. Saldırganlar bu şekilde hesabın sahibi gibi davranıp sosyal medya üzerinden istenmeyen içerikleri yaymaya başlıyor. Çerez hırsızlarının asıl amacı henüz bilinmese de komut ve kontrol sunucusundaki bir sayfa ipucu veriyor. Tespit edilen sayfada sosyal ağlar ve mesajlaşma uygulamaları üzerinden spam gönderme hizmetlerinin reklamları bulunuyor.

- "Çerezleri belli aralıklarla temizleyin"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Zararlı Yazılım Analisti Igor Golovin, iki saldırıyı birleştiren çerez hırsızlarının, kurbanların hesaplarını şüphe uyandırmadan ele geçirmenin bir yolunu keşfettiğini ifade etti.

Golovin, şunları kaydetti: "Bu yeni sayılabilecek tehdit ile şimdiye kadar yaklaşık bin kişi hedef alındı. Bu sayı artıyor ve artmaya devam edecek çünkü web sitelerinin bunu tespit etmesi çok zor.İnternette dolaşırken çerezlere çok dikkat etmesek de bu da aslında kişisel verilerimizin işlendiği bir yöntem. İnternette kişisel veri toplanan her şeye dikkat gösterilmesi gerekiyor."