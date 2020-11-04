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İnternet dolandırıcısı Bursa’da yakalandı Marmaris’te tutuklandı

MUĞLA HABERLERİ  | 04.11.2020 21:49 | Son Güncelleme

Muğla’nın Marmaris ilçesinde yaşayan bir vatandaş internetten ikinci el alışveriş yapmak isterken hem dolandırıldı hem de cep telefondaki tüm özel bilgileri çalındı.

İnternet dolandırıcısı Bursa’da yakalandı Marmaris’te tutuklandı

Muğla’nın Marmaris ilçesinde yaşayan bir vatandaş internetten ikinci el alışveriş yapmak isterken hem dolandırıldı hem de cep telefondaki tüm özel bilgileri çalındı. Marmarisli vatandaşın şikayeti üzerine 45 kişiyi daha mağdur eden şahıs polis tarafından yakalandıktan sonra sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.
Olay, Marmaris’te yaşayan H.U isimli kadının şikayetçi olması üzerine ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre, H.U isimli vatandaş verdiği ifadesinde internette ikinci el satış yapan bir siteden 150 TL değerinde bir kahve makinası sipariş ettiğini parasını da ödediğini ancak siparişin gecikmesi üzerine satışı yapan A.M ile konuştuğunu sürekli bahaneler ile ertelediğini sonra da kendisinden mail adresinin istediğini belirtti. H.U ‘nun iddiasına göre mail adresini ele geçiren ve Bursa’da yaşadığı tespit edilen A.M isimli vatandaşın e-posta adresinin şifresini kırarak içindeki özel bilgileri ele geçirip kendisini tehdit ve şantaja başladığını, cep telefonuna yüklü bankacılık hesaplarını ele geçirdiğini beyan etmesi üzerine ekipler çalışma başlattı. Marmaris Kaçakçılık ve Organize suçlarla Mücadele Grup Amirliğ (KOM)i ekipleri H.U isimli kadının şikayeti üzerine geniş çaplı bir araştırma başlatarak şüpheli A.M ‘yi ikamet ettiği Bursa’nın İnegöl ilçesinde yakalayarak Marmaris’e getirdi. Marmaris KOM ekipleri yaptıkları teknik incelemede H.U ‘nun haricinde 45 kişinin daha aynı şahıs tarafından yine aynı yöntemler ile dolandırıldığını ortaya çıkarıldı. Şüpheli A.M ‘nin evinde yapılan aramada suçta kullanılan 1 adet cep telefonu,2 adet sim kartı,2 adet banka kartı, 2 adet mağdurlara ait ödeme makbuzları, 5 mağdurun şüpheliyi şikayet ettiklerine dair mahkeme evrakları ve şüphelinin alacaklarını yazdığı not kağıdı ele geçirildi. Şüpheli şahıs A.M. ‘’ Nitelikli Dolandırıcılık ve Şantaj’’ suçları iddiaları ile Marmaris Adliyesine sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İnternet dolandırıcısı Bursa’da yakalandı Marmaris’te tutuklandı

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Bodrum
Natura Eczanesi
Bodrum
Övünç Eczanesi
Bodrum
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