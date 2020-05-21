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İnternet Gazetecileri Derneğinden üyelerine bayram jesti

BURSA HABERLERİ  | 21.05.2020 15:40 | Son Güncelleme

Bursa İnternet Gazetecileri Derneği, korona salgını sürecinde gece gündüz demeden çalışan dernek üyesi basın mensuplarına Ramazan Bayramı öncesi alışveriş çeki hediye etti.İnternet Gazetecileri Federasyonu Genel Başkanı ve Bursa İnternet Gazetecileri Derneği Başkanı Mesut Demir, Medyanın korona salgını sürecinden en çok etkilenen sektörler arasında olduğunu söyledi.Salgın sürecinde haberciliğin ne kadar önemli olduğunun bir kez daha ortaya çıktığını kaydeden Mesut Demir, “Bu süreçte hastalık bulaşma riskine karşılık fedakârca davranan meslektaşlarıma, sahada canla başla çalışan muhabir arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.

İnternet Gazetecileri Derneğinden üyelerine bayram jesti

Bursa İnternet Gazetecileri Derneği, korona salgını sürecinde gece gündüz demeden çalışan dernek üyesi basın mensuplarına Ramazan Bayramı öncesi alışveriş çeki hediye etti.
İnternet Gazetecileri Federasyonu Genel Başkanı ve Bursa İnternet Gazetecileri Derneği Başkanı Mesut Demir, Medyanın korona salgını sürecinden en çok etkilenen sektörler arasında olduğunu söyledi.
Salgın sürecinde haberciliğin ne kadar önemli olduğunun bir kez daha ortaya çıktığını kaydeden Mesut Demir, “Bu süreçte hastalık bulaşma riskine karşılık fedakârca davranan meslektaşlarıma, sahada canla başla çalışan muhabir arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Virüs günlerinde internet gazeteleri sosyal medyada yaşanan bilgi kirliliğinin de önüne geçmiştir. Sosyal medya üzerinden yapılmak istenen manipülasyonlar internet gazetelerinin varlığıyla amacına ulaşamamıştır.
Okunma ve tıklanma rakamları 3-4’e katlayan internet haber sitelerinin gerek reklam, gerekse duyuru açısından ne kadar etkili mecralar olduğu da bir kez daha kanıtlanmıştır. Umut ediyoruz ki, bayramdan sonra normalleşme süreci ile birlikte hayat normale dönecektir. Ancak, hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Bu nedenle korona ile yaşamaya alışmamız, tedbirleri elden bırakmamamız gerekiyor” diye konuştu.
Gazetecilerin bu zorlu süreçte her zaman yanında olduklarının altını çizen Başkan Mesut Demir, “Yönetim kurulu arkadaşlarımızla birlikte bu zorlu süreçte arkadaşlarımızın motivasyonunu arttırmak ve onlara destek olmak istedik. Ramazan Bayramı öncesi hazırlanan 75 lira değerindeki alışveriş çeklerinin sağlanmasında katkıları olan Kuveytli işadamlarına, Özhan Marketler Zinciri Genel Müdürü İbrahim Özhan’a, Bursa Atlas Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Ali Taşpınar’a veTrias Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Murat Bilem’eüyelerimiz adına teşekkür ediyorum. Bu vesileyle Bursalıların ve tüm meslektaşlarımızın Ramazan Bayramı’nı tebrik ediyorum” dedi.

İnternet Gazetecileri Derneğinden üyelerine bayram jesti

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