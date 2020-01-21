İnternet Gazetecileri Federasyonu Bursa'da kuruldu

Bursa'da, bazı dernek ve cemiyetlerin katılımıyla İnternet Gazetecileri Federasyonu kuruldu.

Bursa İnternet Gazetecileri Derneği Başkanı ve federasyonun kurucu genel başkanı Mesut Demir, Bursa Gazeteciler Cemiyeti'nde düzenlediği basın toplantısında, birçok alanda olduğu gibi medyada da önemli bir değişim sürecinin yaşandığını söyledi.

Haberciliğin temel ilkelerinin yanına hızın da eklendiğini ve Türkiye'nin internet gazeteciliğiyle tanıştığını anlatan Demir, "Türkiye'de habercilik tıpkı yaşam gibi online hale gelmişti. Bizler de gazeteciler olarak bu duruma kayıtsız kalamazdık. Olağandışı bir şekilde büyümeye başlayan mecranın amacı dışına taşmaması gerekiyordu." dedi.

Demir, Türkiye'nin pek çok ilinde internet gazetecilerinin oluşturduğu meslek örgütlerinin faaliyete geçtiğine değinerek, "Meslektaşlarımızla, 'birlikten kuvvet doğar' düsturuyla süreci bir çatı kuruluşa taşımanın zamanına eriştiğimize karar verdik." diye konuştu.

İnternet Gazetecileri Federasyonu'nun 5 derneğin katılımıyla kurulduğunu belirten Demir, şunları kaydetti: