YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. İnternet ve bilgisayar hizmeti

İnternet ve bilgisayar hizmeti

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 29.09.2020 17:52 | Son Güncelleme

Tepebaşı Belediyesi, bilgisayar ve internet kullanım hizmetini Gençlik Merkezleri’nde vatandaşların hizmetine sunuyor.29 Ekim Gençlik Merkezi’nde yer alan bilgisayar laboratuvarı da bünyesindeki bilgisayarlar ile kent halkına hizmet veriyor.

Tepebaşı Belediyesi, bilgisayar ve internet kullanım hizmetini Gençlik Merkezleri’nde vatandaşların hizmetine sunuyor.
29 Ekim Gençlik Merkezi’nde yer alan bilgisayar laboratuvarı da bünyesindeki bilgisayarlar ile kent halkına hizmet veriyor. Ücretsiz olarak sağlanan bilgisayar ve internet hizmetinden ise en çok öğrenciler faydalanıyor. Öğrenciler, okul hayatlarına bilgisayar ortamında devam ettikleri için verilen hizmetten dolayı çok memnun olduklarını ifade ediyor. Öte yandan kent merkezinin yanı sıra kırsal mahallelerde bulunan Belde Evleri ve çocuk merkezleri de vatandaşlara bilgisayar ve internet kullanım imkanı sağlıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Üstsüz poz olay yarattı! Üstsüz poz olay yarattı!
Kartpostallık tarihi tren kafeye dönüştüKartpostallık tarihi tren kafeye dönüştü
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Başkan Sayan’ın büyük projesi hayat buluyor
Başkan Sayan’ın büyük projesi hayat buluyor
Manisa’da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü
Manisa’da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü
Jandarma uygulamasında 12 silah ve 1 çalıntı araç yakaladı
Jandarma uygulamasında 12 silah ve 1 çalıntı araç yakaladı
İzmir'de bir erkek tartıştığı kadını bıçakla yaraladı
İzmir'de bir erkek tartıştığı kadını bıçakla yaraladı
Yeni Malatyaspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarına başladı
Yeni Malatyaspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarına başladı
Restoranda çıkan kavgada kan aktı; 1 ölü 1 yaralı
Restoranda çıkan kavgada kan aktı; 1 ölü 1 yaralı

Eskişehir Namaz Vakitleri 29 Eylül Salı

İmsak
05:22
Sabah
06:45
Öğle
12:53
İkindi
16:13
Akşam
18:51
Yatsı
20:09
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Cumadan önce tek kullanımlık seccade dağıttılar
Cumadan önce tek kullanımlık seccade dağıttılar
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Eskişehir'deki FETÖ/PDY davasında karar
Eskişehir'deki FETÖ/PDY davasında karar
Şehit Serdar Durmaz'ın Son Fotoğrafı Helikopterle Oldu
Şehit Serdar Durmaz'ın Son Fotoğrafı Helikopterle Oldu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.