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İnternette ek iş ilanı peşine düşünce 300 bin lirasından oldu

31.07.2023 15:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ’da internette ek iş arayan bir kişi 300 bin lira dolandırıldı.

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde ek iş arayan H.M. isimli şahıs, google arama motoruna ek iş ilanları yazdığında karşısına çıkan siteye tıklayıp form doldurdu. Daha sonra kendisine gelen bir telefonda onlıne olarak ürün satacağını ve sattığı ürünlerden kar payı alacağını söyleyen telefondaki şahıs, H.M.’den bu sebeple kendisine bir hesap açtıklarını ve bu hesaba ürün satabilme için satış danışmanının yönlendirmeleri ile hesaba para yatırmasını istedi. 300 bin TL tutarında parayı değişik tarihlerde iban hesaplarına aktaran H.M. akabinde kar payı alamadığını parasını geri istediğinde ise parasını alamadığından dolayı dolandırıldığını anlayıp, emniyetin yolunu tuttu. Şikayet üzerine polis ekiplerince konuyla ilgili çalışma başlatıldı.

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