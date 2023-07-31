İnternette ek iş ilanı peşine düşünce 300 bin lirasından oldu

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde ek iş arayan H.M. isimli şahıs, google arama motoruna ek iş ilanları yazdığında karşısına çıkan siteye tıklayıp form doldurdu. Daha sonra kendisine gelen bir telefonda onlıne olarak ürün satacağını ve sattığı ürünlerden kar payı alacağını söyleyen telefondaki şahıs, H.M.’den bu sebeple kendisine bir hesap açtıklarını ve bu hesaba ürün satabilme için satış danışmanının yönlendirmeleri ile hesaba para yatırmasını istedi. 300 bin TL tutarında parayı değişik tarihlerde iban hesaplarına aktaran H.M. akabinde kar payı alamadığını parasını geri istediğinde ise parasını alamadığından dolayı dolandırıldığını anlayıp, emniyetin yolunu tuttu. Şikayet üzerine polis ekiplerince konuyla ilgili çalışma başlatıldı.

