İnternetten ulaştığı doktora gitti, 11 yıllık çocuk hasreti akupunktur tedavisiyle son buldu

Diyarbakır’da yaşayan 31 yaşındaki Sezer-Murat Dayan çifti, 11 yıldır çocuk sahibi olmak için çalmadık kapı bırakmadı. Birçok tüp bebek merkezinde tedavilerinden olumsuz sonuç alan çift, internetten ulaştıkları Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer tarafından yapılan akupunktur ve yumurta detoksu tedavisi ile mutlu haberi aldı.

Diyarbakır’da yaşayan 31 yaşındaki Sezer-Murat Dayan çifti 11 yıl önce dünyaevine girdi. Evlendikleri günden bu yana hep bir çocuk sahibi olmak isteyen çift bir türlü hayallerine kavuşamadı. Çocuk sahibi olmak için birçok tüp bebek merkezinde tedavi olan çift, son olarak

İnternet üzerinden Kadın Doğum ve tüp Bebek Uzmanı Pro. Dr. Hakan Çoksüer’e ulaştı. Sezen Dayan, burada gördüğü akupunktur ve yumurta detoksu tedavisi ile 11 yıllık hasreti sona erdi. Bebek kesesini gören Dayan, şimdi çocuğunu kucağına alacağı günü iple çekiyor.

“Tüp bebek uygulamasından 12 gün sonra hastadan gebelik haberini aldık”

Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer, 11 yıllık evli olan çiftin kliniklerine başvurduklarını, öncesinde birçok klinikte tüp bebek denemesi ve aşılama uygulamalarının başarısızlıkla sonuçlandığını söyledi. Prof. Dr. Çoksüer, “Biz hastayı değerlendirdiğimizde hastada ileri derecede yumurta rezervinin zayıf olduğunu ve daha önceki denemelerinde de rahim duvarının inceldiğini söyledi bize. Biz baktığımızda düşük over rezervi yani yumurta tembelliği tanısını koyduk. Biz hastanın detaylı olarak koruma profilini değerlendirdiğimizde hormonlarının normal düzeyinin üstünde yüksek olduğunu gördük. Hastada bunları gördükten sonra iki tane uygulama yaptık. Birincisi yumurta detoksu ikincisi de akupunktur tedavisi yaptık. Bu kliniğimizde çocuk sahibi olmak isteyen kişilere rutin olarak uyguladığımız bir tedavi. Tüp bebeğe başlamadan önce spesifik akupunktur tedavisi yaptık hastada çünkü 11 yıllın verdiği bir hasretten dolayı çok ciddi bir stres yükü vardı. Bu stres yükünü gidermek için akupunktur tedavisi uyguladık. İkinci uygulamamız hastanın yumurta rezervi zayıftı. Yumurtaları güçlendirerek yumurtaların kalitelerini artırdık ikinci etki mekanizmamızla. Akupunktur tedavisiyle üçüncü etki mekanizmamız rahim duvarı ince olduğu için rahimin kanlanmasını artırarak rahim duvarının kalınlaşmasını sağladık. Dördüncüsü de bebeğin daha iyi tutunması için bağışıklık sistemini güçlendirdik. Yani akupunkturun bu dört etkisinden yararlandık. Ekstra olarak da biz bu hastaya yumurta detoks tedavisi verdik. Bu da önemli çünkü hastanın daha önce yumurta tembelliği olduğu için biz bu tedavileri hastaya özgü spesifik tedavi veriyoruz” dedi.