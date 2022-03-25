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İnterpol tarafından aranan kişi sahte kimlikle yakalandı

25.03.2022 14:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İnterpol tarafından aranan kişi sahte kimlikle yakalandı

Trabzon'da karıştığı birçok suçtan aranan ve Gürcistan'dan iadesi istenen şüpheli, kardeşi adına düzenlenmiş sahte kimlikle yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Trabzon'da farklı suçlara karışmış ve firarda olan kişilere yönelik çalışmalarda, kentte birçok suça karışan, hakkında değişik mahkemelerce verilmiş yakalama kararı bulunan ve Gürcistan'da firari olarak yaşarken iadesi istenen, İnterpol kayıtlarında aranan S.B'nin yasa dışı yollarla ülkeye giriş yaptığı tespit edildi.

KOM ekiplerince düzenlenen operasyonda Antalya'da olduğu belirlenen S.B, kardeşine ait kimlikle yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheli, Trabzon'a getirilecek.

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