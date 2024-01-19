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İnterpol’ün kırmızı bültenle aradığı DEAŞ üyesi adliyeye sevk edildi

İHA İHA
19.01.2024 14:55 | Son Güncelleme:
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İnterpol tarafından ‘Kırmızı’ bülten ile aranan ve Eskişehir’ de düzenlenen operasyonda yakalanan DEAŞ terör örgütü üyesi adliyeye sevk edildi.

İnterpol’ün kırmızı bültenle aradığı DEAŞ üyesi adliyeye sevk edildi

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Eskişehir Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri personelleri tarafından Eskişehir’de olduğu belirlenen DEAŞ terör örgütü üyesi şahsın yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yeri tespit edilen DEAŞ terör örgütünün silahlı kanadı içerisinde faaliyette bulunduğu ve İnterpol tarafından kırmızı bülten ile aranan Irak uyruklu M.İ.A.A. (43), Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin operasyonu sonucu yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan DEAŞ üyesi şüpheli, adliyeye sevk edildi.

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