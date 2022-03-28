YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. INTERSTENO'nun "2022 Dünya İnternet Klavye Yarışı"na başvurular sürüyor

INTERSTENO'nun "2022 Dünya İnternet Klavye Yarışı"na başvurular sürüyor

28.03.2022 21:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

INTERSTENO'nun "2022 Dünya İnternet Klavye Yarışı"na başvurular sürüyor

İSTANBUL (AA) - Hollanda'nın Maastricht kentinde düzenlenecek olan Dünya İnternet Klavye Yarışı'nda bu yıl 24 madalya verilecek.

Birleşmiş Milletler'e bağlı Uluslararası Bilgi İşlem ve İletişim Federasyonu (INTERSTENO) tarafından düzenlenen 2022 Dünya İnternet Klavye Yarışı'nın 10 Ocak'ta başlayan başvuruları 31 Mart'ta sona erecek.

Yarışın kayıtları Federasyonun Türkiye temsilciliğinin sitesinden alınırken, ana dil ve çok dilli (16 dil) ayrımıyla iki yarış türünde ve 4 yaş kategorisi ile yapılacak toplam 8 yarıştaki en iyi 3’er yarışçıya toplam 24 madalya verilecek.

Dünya genelinde 30 ülkenin katılacağı tahmin edilen yarışlar 11 Nisan'da sona erecek.

Bu yarışlarda dereceye girenler, Türkiye'yi temsilen Hollanda'nın Maastricht kentinde 20-25 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek Dünya Bilgisayar Klavye Şampiyonası'na katılacak.

​​​​​​​Anaokulunda ve ilkokulda okuyan çocukların on parmakla bilgisayar klavyesini öğrenmeleri amacıyla "Oyunlu F Klavye" programı hazırlayan Uluslararası Bilgi İşlem ve İletişim Federasyonu Türkiye Temsilciliği, bilgisayarı bilimsel olarak on parmakla kullanan herkesi, Dünya İnternet ve Dünya Bilgisayar Klavye Şampiyonalarına katılmaya davet etti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Su fakiri olmamak için "sünger şehirler haline gelmeliyiz"Su fakiri olmamak için "sünger şehirler haline gelmeliyiz"
Eskişehirli "baston bağlama" ustasının cenazesi memleketinde toprağa verildiEskişehirli "baston bağlama" ustasının cenazesi memleketinde toprağa verildi
Samsun'da marketteki deterjan şişelerinin kapakları çalındıSamsun'da marketteki deterjan şişelerinin kapakları çalındı

İstanbul Namaz Vakitleri 28 Mart Pazartesi

İmsak
05:21
Sabah
06:48
Öğle
13:14
İkindi
16:45
Akşam
19:31
Yatsı
20:52
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Ramazan'da tok tutan yiyecekler nelerdir?

Ramazan'da tok tutan yiyecekler nelerdir?

Ramazan pidesi nasıl yapılır?

Ramazan pidesi nasıl yapılır?

Anne adayları Ramazan’da nasıl beslenmeli?

Anne adayları Ramazan’da nasıl beslenmeli?

Canan Karatay'dan Ramazan uyarısı: Sakın böyle oruç tutmayın

Canan Karatay'dan Ramazan uyarısı: Sakın böyle oruç tutmayın

Ramazan ayında neden kilo alınır?

Ramazan ayında neden kilo alınır?

Oruç migren ataklarını tetikleyebilir mi? Migren nasıl tedavi edilir?

Oruç migren ataklarını tetikleyebilir mi? Migren nasıl tedavi edilir?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.