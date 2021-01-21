YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Denizli
  4. İntihar dendi, infaz çıktı

İntihar dendi, infaz çıktı

21.01.2021 11:13 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
İntihar dendi, infaz çıktı

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde, iş dönüşü kapının önünde kanlar içerisinde bulunan genç, ameliyata alındığı sırada hayatını kaybetti.

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde, iş dönüşü kapının önünde kanlar içerisinde bulunan genç, ameliyata alındığı sırada hayatını kaybetti. İlk başta intihar ettiği düşünülen gencin, boynundan 2 el ateş edilerek infaz edildiği ortaya çıktı.

Olay, Pamukkale ilçesi Cumhuriyet Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, dün akşam saat 20.30 sıralarında işten çıktıktan sonra eve gelen 30 yaşındaki Burak Durna apartmanın önünde silahla vurulduğu belirtildi. Silah seslerini duyan komşuları tarafından evinin önünde yaralı olarak bulundu. Vatandaşlar tarafından ihbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalenin ardından yaralı olarak Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Yaralı olan Durna, hastanede ameliyata alındı. Yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybeden Durna’nın silah ile sırtından vurulduğu iddia edildi.
Polis ekipleri olay yerinde gerçekleştirdiği inceleme çalışmalarının ardından şüpheli ya da şüphelileri araştırmaya başladı. Polis ekipleri şüpheli ya da şüpheliler için arama çalışması başlattı. Olay ile ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hepsi bu besinlerde gizli! Hem göz sağlığınızı koruyun hem de...Hepsi bu besinlerde gizli! Hem göz sağlığınızı koruyun hem de...
PAÜ’de 15 Temmuz şehitleri anılacakPAÜ’de 15 Temmuz şehitleri anılacak

Denizli Namaz Vakitleri 21 Ocak Perşembe

İmsak
06:44
Sabah
08:08
Öğle
13:20
İkindi
15:59
Akşam
18:21
Yatsı
19:41

Denizli Nöbetçi Eczaneler21 Ocak Perşembe

Derya Eczanesi
Merkezefendi
Hasibe Kartoğlan Eczanesi
Merkezefendi
Ömür Eczanesi
Merkezefendi
Turunç Eczanesi
Merkezefendi
Ceylan Eczanesi
Pamukkale
İstiklal Eczanesi
Pamukkale
Sude Eczanesi
Pamukkale
Tümünü Göster
Denizli ECZANELER
Denizli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Abdülkadir Ömür'den Trabzonspor'a kötü haber

Abdülkadir Ömür'den Trabzonspor'a kötü haber

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Kayserispor Kulübü Basın Sözcüsü Tokgöz: "En güzel günler şimdi başlıyor"

Kayserispor Kulübü Basın Sözcüsü Tokgöz: "En güzel günler şimdi başlıyor"

Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig

Yılport Samsunspor, Jugurtha Hamroun'u kadrosuna kattı

Yılport Samsunspor, Jugurtha Hamroun'u kadrosuna kattı

Diğer Haberler

Denizli Kayak Merkezi, misafirlerini ağırlamaya başladı

Denizli Kayak Merkezi, misafirlerini ağırlamaya başladı

Denizli Kayak Merkezi, misafirlerini ağırlamaya başladı

Denizli Kayak Merkezi, misafirlerini ağırlamaya başladı

Çalıştıkları fabrikadan 25 ton yakıt çalan işçiler serbest bırakıldı

Çalıştıkları fabrikadan 25 ton yakıt çalan işçiler serbest bırakıldı

Denizli'de kar ve buzla kaplanan Yayla Gölü'nde kartpostallık görüntüler

Denizli'de kar ve buzla kaplanan Yayla Gölü'nde kartpostallık görüntüler

Sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği otomobil refüje çıktı

Sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği otomobil refüje çıktı

Yukatel Denizlispor, ABD'li Mikkel Diskerud'i kadrosuna kattı

Yukatel Denizlispor, ABD'li Mikkel Diskerud'i kadrosuna kattı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.