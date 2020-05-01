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İntihar ettiği düşünülen İzmirli iş adamını, 16 yaşındaki kızı öldürmüş

İZMİR HABERLERİ  | 01.05.2020 12:04 | Son Güncelleme

Evindeki koltuğunda başından tabancayla vurulmuş halde bulunan ve intihar ettiği değerlendirilen Zafer U'nun cinayete kurban gittiği ortaya çıktı - Zafer U'nun kızlarından N.U. sorgusunda, "babasını kendisine kötü davrandığı için öldürdüğünü" itiraf etti

İntihar ettiği düşünülen İzmirli iş adamını, 16 yaşındaki kızı öldürmüş

İZMİR (AA) - ŞAFAK YEL - İzmir'deki evinde silahla başından vurulmuş halde bulunan ve intihar etmiş olabileceği değerlendirilen iş adamı Zafer U'yu, 16 yaşındaki kızının öldürdüğü ve olaya intihar süsü verdiği belirlendi.

Gayrimenkul işi yapan ve Çeşme'de otel işleten 44 yaşındaki iş adamı Zafer U'nun eşi P.U, 24 Mart sabahı polisi arayarak, Buca ilçesi Yaylacık Mahallesi'ndeki evlerinin üst katındaki odada eşini intihar etmiş olarak bulduklarını bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekiplerince yapılan ilk incelemede, elinde kendisine ait silah bulunan Zafer U'nun intihar etmiş olduğu değerlendirildi.

Olaya ilişkin Zafer U'nun eşi P.U, kızları N.U. (16) ile İ.U. (18) ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Zafer U'nun kızlarından N.U, ilk ifadesinde, "uyandıktan bir süre sonra üst kattaki babasının yanına gittiğini, babasını koltuğunda intihar etmiş halde bulduğunu" söyledi. N.U, "annesi P.U'ya haber verdiğini ve polisi birlikte aradıklarını" kaydetti.

P.U. da ifadesinde, olayın kızının anlattığı gibi olduğunu, eşini başından vurulmuş olarak bulduklarını söyledi.

Evde yapılan incelemelerin ardından Zafer U'nun cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Otopsi işlemlerinin ardından iş adamının cenazesi, yakınlarının gözyaşları arasında Kaynaklar Mezarlığı'nda toprağa verildi.

- İnceleme

Soruşturmayı yürüten Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine bağlı polisler, yakınlarının davranışlarını şüpheli bularak, cinayet ihtimalini değerlendirmeye aldı.

Polis çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını, Zafer U'nun hesap hareketlerini ve iş insanının husumetli olabileceği kişileri inceledi.

Araştırmalar sürerken İzmir Adli Tıp Kurumu uzmanları, maktulün kafatasındaki mermi giriş açısından olayın cinayet olabileceğini ortaya çıkardı.

- Gözaltı kararı

İlgili raporun ulaşması üzerine ailede fertleri üzerinde yoğunlaşan ekipler, P.U. ile 2 kızını gözaltına aldı.

Öğrenci olduğu öğrenilen N.U, sorgusunda suçunu itiraf etti.

"Babasının kendisine kötü davrandığını, hakaret ettiğini" ileri süren N.U, gece babasının tabancasını aldığını, koltukta uyuduğu sırada babasını başından vurduğunu, sonra da silahı eline tutuşturup intihar süsü verdiğini, sabah olunca da her şeyi annesine anlattığını" söyledi.

- "Tutuklanacağı için söyleyemedim"

Anne P.U. ise gece silah sesi duymadığını, küçük kızı N.U'dan olayı öğrendiğini ancak kızı tutuklanacağı için korkup gerçeği söyleyemediğini anlattı.

N.U, emniyetteki ifadesinin ardından sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anne P.U. ile ablası İ.U. ise konutu terk etmeme şeklindeki adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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