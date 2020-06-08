İntihar gibi sürüş, feci kazaya neden oldu

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler izleyenleri şoke etti. Adeta intihar gibi sürüşte alev topuna dönen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı. Yaklaşık 20 metre sürüklenen motosiklet sürücüsü genç, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 02.30 sıralarında Kadınlar Denizi Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hakan K. (25) arkadaşlarıyla bir yerde oturup iddiaya göre alkol aldı. Bir süre sonra arkadaşlarıyla tartışan Hakan K., mekandan hızlıca ayrılıp eve gitmek için motosikletine bindi. Aşırı hızlı gittiği belirtilen sürücü Kadınlar Denizi Caddesi’nde virajı alamadı ve orta refüje çarparak metrelerce sürüklendi.

Kaza anı bir iş yeri kamerasına saniye saniye kaydedildi. Olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Bilinci kapalı olan Hakan K., ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Birçok kemiğinin kırıldığı öğrenilen sürücünün kafa tasında da çatlaklıklar olduğu öğrenildi. Hakan K. daha sonra Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’ne sevk edildi.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülere göre Hakan K. Kadınlar Denizi Caddesi’nde hızla ilerliyor. Virajı alamayan motosiklet refüje çarparak sürüklenmeye başlayınca sürücüsü de asfalt zeminde savruluyor.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

