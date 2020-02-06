"İntihar teşebbüsü" ihbarı ekipleri harekete geçirdi, ihbar asılsız çıktı

Kayseri’de bir kişinin kendine zarar vererek intihar edeceği ihbarı, polis, sağlık ve itfaiye ekiplerini harekete geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı Erenköy mahallesi Zeynep sokak üzerinde bulunan villada, bir şahsın kendisine zarar vereceği ihbarı üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri harekete geçti. Kısa süre içerisinde eve ulaşan ekipler, kapının kilitli olduğunu anlayınca evin çevresinde inceleme yaptı. Yapılan incelemenin ardından ihbarın asılsız olduğu tespit etti.

Ekipler daha sonra normale döndü.

