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İntihara kalkışan kadını ailesi ipten aldı

SAMSUN HABERLERİ  | 17.11.2020 13:27 | Son Güncelleme

Samsun’da bunalıma girerek intihara teşebbüs eden 45 yaşındaki kadın, ailesi tarafından ipten kurtarıldı.Olay, Samsun’un Terme ilçesi Bazlamaç Mahallesi’nde meydana geldi.

Samsun’da bunalıma girerek intihara teşebbüs eden 45 yaşındaki kadın, ailesi tarafından ipten kurtarıldı.
Olay, Samsun’un Terme ilçesi Bazlamaç Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, ailevi sebeplerden dolayı bunalıma giren E.D., evinin tavanına bağladığı ip ile hayatını sonlandırmak istedi. Kendisini tavana asan 45 yaşındaki kadının seslerini duyan yakınları, E.D.’yi ipten kurtararak yere indirdi. Durumun 112 acil servise ihbar edilmesi üzerine bölgeye ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. 112 ekipleri tarafından Terme Devlet Hastanesi’ne kaldırılan E.D.’nin olay esnasında boynunu kırdığı öğrenildi. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından E.D., Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edilirken, jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

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