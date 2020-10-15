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İntihara teşebbüs etti, yakınları ipten aldı

KAYSERİ HABERLERİ  | 15.10.2020 23:31 | Son Güncelleme

Kayseri’de iş yerinde kendini iple asarak intihara teşebbüs eden şahıs, yakınları tarafından kurtarıldı.

İntihara teşebbüs etti, yakınları ipten aldı

Kayseri’de iş yerinde kendini iple asarak intihara teşebbüs eden şahıs, yakınları tarafından kurtarıldı. Tedavi altına alınan şahsın, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesinde bulunan Eski Sanayi 6001 Sokak üzerinde meydana gelen olayda, bunalıma girdiği iddia edilen M.Y. (37) iş yerinde iple kendini astı. Yakınları tarafından ipten alınan M.Y., Kayseri Şehir Hastanesine götürüldü. Burada tedavi altına alınan M.Y.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis ekipleri de olayın meydana geldiği iş yerinde inceleme yaptı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İntihara teşebbüs etti, yakınları ipten aldı

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Kocasinan
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