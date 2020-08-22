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İNÜAFAM’da Mali’deki askeri darbe değerlendirildi

MALATYA HABERLERİ  | 22.08.2020 14:21 | Son Güncelleme

Malatya İnönü Üniversitesi Afrika Araştırmaları Merkezi (İNÜAFAM)’nin Afrika konulu webinar serisinde bu hafta Mali’deki son gelişmeler ve 18 Ağustos askeri darbesi ele alındı.İNÜAFAM’ın resmi Youtube kanalından canlı olarak yayınlanan webinarın moderatörlüğünü İNÜAFAM Müdürü Dr.

İNÜAFAM’da Mali’deki askeri darbe değerlendirildi

Malatya İnönü Üniversitesi Afrika Araştırmaları Merkezi (İNÜAFAM)’nin Afrika konulu webinar serisinde bu hafta Mali’deki son gelişmeler ve 18 Ağustos askeri darbesi ele alındı.
İNÜAFAM’ın resmi Youtube kanalından canlı olarak yayınlanan webinarın moderatörlüğünü İNÜAFAM Müdürü Dr. Öğr. Üyesi İsmail Söylemez yaparken, Malili Faguimba Kanoute, Boubou Sidibe ve Abdoulaye Toure programa konuşmacı olarak katıldı. Mali’de askeri darbeye giden sürecin sosyal ve siyasi dinamiklerinin ele alındığı programda, ayrıca Mali’nin bundan sonraki süreçte gelişecek sosyo-politik konumu değerlendirildi.

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