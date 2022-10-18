Invamed ve Kafkas AŞ'den iş birliği

İSTANBUL (AA) - Invamed Laboratuvarları'nda geliştirilerek yüzde 97,4 başarı oranı ile tüm dünyada kullanılan, etkili, hızlı ve kalıcı bir çözüm sunan VenaBLOCK ürün grubunun Türkiye’deki tek yetkili distribütörü Kafkas AŞ oldu.

Invamed açıklamasına göre, dünyada Turkish Glue olarak bilinen VenaBLOCK hem doktorlar hem de hastalar için oldukça konforlu, ağrısız, acısız ve herhangi bir yan etkisi bulunmayan bir varis tedavi seçeneği ortaya koyuyor.

Varis tedavisi sonrasında hastalar günlük yaşam aktivitelerine ara vermeden devam edebiliyorlar. Ayrıca VenaBLOCK ile varis tedavisi dakikalar içerisinde gerçekleşiyor.

Türkiye’de daha önce üretilmeyen tıbbi cihaz teknolojilerinde öne çıkan Invamed, toplam 16 tıp branşında 100 bine yakın farklı ürün üretiyor.

Aynı zamanda National Aeronautics and Space Administration (NASA) tedarikçisi olan Invamed’in, Global Healthcare Pharmaceuticals (GHP) tarafından vasküler tıbbi cihaz üretiminde tüm dünyada birincilik ödülü bulunuyor.

Invamed ve Kafkas AŞ arasında yapılan bu iş birliğiyle VenaBLOCK'un Türkiye Distribütörlüğü Kafkas AŞ tarafından yürütülecek.

Çeşitli sektörlerde başarılı projeleri ile bilinen Kafkas AŞ'nin tıbbi cihaz ve sağlık sektöründe yaptığı bu yeni atılım ile de aynı başarıyı sağlaması bekleniyor.

