MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. IP MAN konusu nedir, oyuncuları kimdir? IP MAN filmi ne zaman, nerede çekildi? Bu akşam TV'de!

IP MAN konusu nedir, oyuncuları kimdir? IP MAN filmi ne zaman, nerede çekildi? Bu akşam TV'de!

18.07.2023 18:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ip Man filminin oyuncuları ve konusu gibi detayları merak edildi. Yapımcılığını ve yönetmenliğini Wilson Yip'in üstlendiği Ip Man filmi yayınlandığı dönemde büyük ses getirmişti. Zaman zaman televizyon ekranlarına gelen filmi 18 Temmuz Salı akşamı Star Tv'de izlemek isteyenler Ip Man hakkındaki detayları araştırıyorlar. Peki, IP MAN konusu nedir, oyuncuları kimdir? IP MAN filmi ne zaman, nerede çekildi?

Ip Man filmi bu akşam Star Tv ekranlarında yayınlanacak. İzleyenlere seyir keyfi yaşatacak olan Ip Man, büyük Wing Chun ustası ve Bruce Lee'nin akıl hocası Yip Man'ın yaşamına dayalı biyografik dövüş sanatları filmidir. Hikaye İkinci Çin-Japon Savaşı sırasında Foshan şehrinde meydana gelen olaylara odaklanmaktadır. İşte Ip Man hakkında detaylı bilgiler...

IP MAN KONUSU

Yip-Man, otuzlarında Foshan şehrinde dövüş sanatlarıyla uğraşan kendi öğrencileri olan saygın bir Wing Chun ustasıdır. Bunlar, Japonya ile savaşın sona erdirme tehdidinin olduğu refah zamanlardır. Çin'in Japon işgali ile Yip-Man halkının onurunu savunmak zorunda kalacaktır.

ip man 2

IP MAN OYUNCULARI

Donnie Yen

Simon Yam

Lynn Hung

Gordon Lam

Fan Siu-wong

Xing Yu

Chen Zhihui

Hiroyuki Ikeuchi

IP MAN NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Bir Hong Kong filmi olan Ip Man için asıl temel çekimler Mart 2008'de başladı ve Ağustos ayında sona erdi; Foshan'ı mimari olarak yeniden yaratmak için Şanghay'da çekimler yapıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ünlü çift neden ayrıldı? O iddia sebep gösterildi Ünlü çift neden ayrıldı? O iddia sebep gösterildi
Anahtar Kelimeler:
ip man ip man film Oyuncu ele

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Günün Videosu

Arda Günder, Fenerbahçe'ye geliyor! Çektikleri video 2 milyondan fazla izlendi
Arda Günder, Fenerbahçe'ye geliyor! Çektikleri video 2 milyondan fazla izlendi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Gerçeği düğünden birkaç gün önce öğrendi! İptal etmeyi düşününce...

Gerçeği düğünden birkaç gün önce öğrendi! İptal etmeyi düşününce...

Kolay, etkili, hızlı temizlik! Homend süpürgede 1500 TL indirim

Kolay, etkili, hızlı temizlik! Homend süpürgede 1500 TL indirim

Sosyal medya bu Simpsons kehanetini konuşuyor! Sonbaharda savaş...

Sosyal medya bu Simpsons kehanetini konuşuyor! Sonbaharda savaş...

Park ederken arabanın kapısını açtı! Sonrası tam bir felaket...

Park ederken arabanın kapısını açtı! Sonrası tam bir felaket...

Lezzetli ve sağlıklı yemekler onunla mümkün! Emsan tencerede fırsat

Lezzetli ve sağlıklı yemekler onunla mümkün! Emsan tencerede fırsat

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.