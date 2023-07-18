IP MAN konusu nedir, oyuncuları kimdir? IP MAN filmi ne zaman, nerede çekildi? Bu akşam TV'de!

Ip Man filmi bu akşam Star Tv ekranlarında yayınlanacak. İzleyenlere seyir keyfi yaşatacak olan Ip Man, büyük Wing Chun ustası ve Bruce Lee'nin akıl hocası Yip Man'ın yaşamına dayalı biyografik dövüş sanatları filmidir. Hikaye İkinci Çin-Japon Savaşı sırasında Foshan şehrinde meydana gelen olaylara odaklanmaktadır. İşte Ip Man hakkında detaylı bilgiler...

IP MAN KONUSU

Yip-Man, otuzlarında Foshan şehrinde dövüş sanatlarıyla uğraşan kendi öğrencileri olan saygın bir Wing Chun ustasıdır. Bunlar, Japonya ile savaşın sona erdirme tehdidinin olduğu refah zamanlardır. Çin'in Japon işgali ile Yip-Man halkının onurunu savunmak zorunda kalacaktır.

IP MAN OYUNCULARI

Donnie Yen

Simon Yam

Lynn Hung

Gordon Lam

Fan Siu-wong

Xing Yu

Chen Zhihui

Hiroyuki Ikeuchi

IP MAN NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Bir Hong Kong filmi olan Ip Man için asıl temel çekimler Mart 2008'de başladı ve Ağustos ayında sona erdi; Foshan'ı mimari olarak yeniden yaratmak için Şanghay'da çekimler yapıldı.

