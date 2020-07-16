İpek böcekçiliği Elazığ'da yeniden hayat buluyor

ELAZIĞ (AA) - İSMAİL ŞEN/PİRHASAN DOĞAN - Elazığ'da unutulmaya yüz tutan ipek böceği yetiştiriciliği, uygulamaya konulan projeyle yeniden hayat bulacak. Kentte üretilen ipeğin kalitesi sayesinde 1946 yılında Fransa'da düzenlenen ipekli dokuma sergisinde altın madalyaya layık görülen ipekli dokumalar, son 40 yılda unutulmaya yüz tuttu. Bunun üzerine Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası ile diğer paydaş kurum ve kuruluşların ortak çalışmasıyla "Elazığ'da İpek Böceği Yetiştiriciliğinin ve İpekli Dokumaların Yeniden Hayata Geçirilmesi Projesi" hazırlandı. Bu kapsamda seçilen 27 üretici aile, 45 günlük bakım sürecinin sonunda dönüşümünü tamamlayan kozaları hasat etmenin mutluluğunu yaşıyor. Bu yıl ilk olmasına rağmen üreticilerin son derece başarılı bir sezon geçirdiği Elazığ'da, 1000 kilogram koza hasadı bekleniyor. Gelecek yıllarda da 4 bin kilogram koza üretimiyle ipekli dokuma sektörünün de canlandırılması hedefleniyor. - İpek böceği yumurtaları 27 aileye dağıtıldı Elazığ İpek Böceği Yetiştiriciliği İcra Komitesi Başkanı Mustafa Yüce, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ticaret ve Sanayi Odası ile diğer paydaş kurum ve kuruluşların ortak çalışması sonucu ipek böceği yetiştiriciliğinin 30-40 yıl aradan sonra kentte yeniden hayat bulduğunu söyledi.

Üreticilerin son derece başarılı bir sezon geçirdiklerini belirten Yüce, şöyle konuştu: "Projemizden ipek böceği yumurtası alan 27 aileye 115 kutu ipek böceği tohumu dağıttık, 150 dönüm dut bahçesi tesis ettik. Bu üreticilerimiz ilk kez ipek böceği ile tanıştı. Bu yıl 1000 kilogram koza üretimi bekliyoruz. Hedefimiz koza görmekti, şu an hedefimizin çok üzerindeyiz. Çok kaliteli koza elde ettik, koza verimimiz çok iyi. Bu da Elazığ'da ipek böceği yetiştiriciliğinin başarıyla yapılabileceğinin ispatıdır." - Elazığ'ın ipekli dokumaları Rusya ve Avrupa'ya ihraç edilirdi Yüce, ipek böceği yetiştiriciliğinin Elazığ'ın tarihinde önemli yeri bulunduğunu dile getirerek, 19. ve 20. yüzyılda tarihi Harput mahallesinde yöre halkı tarafından atölyelerde dokunan ipekli ürünlerin İstanbul'a gönderildiğini, oradan da Rusya ve Avrupa'ya ihraç edildiğini anlattı. Harputlu ustaların ipek ve pamuk iplik atölyeleri kurarak üretimlerine endüstriyel bir boyut kazandırdıklarını ifade eden Yüce, 1946 yılında Fransa'nın Lyon kentinde düzenlenen ipekli dokuma sergisinde Elazığlı üreticilerin altın madalya kazandığını söyledi.