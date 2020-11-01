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İpekyolu Belediyesi Bostaniçi Futbol Okulu açılıyor

VAN HABERLERİ  | 01.11.2020 18:08 | Son Güncelleme

Van merkez İpekyolu Belediyesi çocuklara ve gençlere yönelik Bostaniçi Mahallesi’nde 10-14 yaş aralığındaki bireylere yönelik futbol okulu açıyor.İpekyolu Belediyesine bağlı Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından daha önce ilçedeki çocuklara ve gençlere yönelik farklı spor branşlarında eğitimler ve etkinlikler yapılıyordu.

İpekyolu Belediyesi Bostaniçi Futbol Okulu açılıyor

Van merkez İpekyolu Belediyesi çocuklara ve gençlere yönelik Bostaniçi Mahallesi’nde 10-14 yaş aralığındaki bireylere yönelik futbol okulu açıyor.
İpekyolu Belediyesine bağlı Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından daha önce ilçedeki çocuklara ve gençlere yönelik farklı spor branşlarında eğitimler ve etkinlikler yapılıyordu. Bu etkinliklere tüm dünyada ve Türkiye’de yaşanan korona virüs pandemisi sebebiyle ara verilmişti. Yeni normal olarak adlandırılan bu süreçte çocukların, gençlerin nitelikli bir şekilde sporla ilgilenmeleri ve profesyonel anlamda eğitimler almaları için maske, hijyen kuralları gözetilerek,
"Şehr-i Spor İpekyolu" ilkesiyle faaliyetlerine ivme kazandırarak devam eden Gençlik ve Spor Müdürlüğü Bostaniçi Mahallesinde bulunan Bostaniçi Semt Sahasında İpekyolu Belediyesi Spor Akademisi bünyesinde Bostaniçi Futbol Okulu açıyor.

"Başvurular 2-12 Kasım tarihleri arası yapılacak"
İpekyolu Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Bünyemizde bulunan akademinin kapsamını genişleterek, Bostaniçi Mahallesi’nde ücretsiz Futbol Okulu açıyoruz. 10-14 yaş aralığındaki kız ve erkeklerin başvuru yapabileceği, 150 kişilik kontenjan ile sınırlı olacak Futbol Okuluna başvurular 2 Kasım 2020 Pazartesi ile 12 Kasım 2020 Perşembe günü İpekyolu Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü ile Bostaniçi Semt Sahasında yapılabilecek. Başvuru için gereken evraklar ise veli izin belgesi, kimlik fotokopisi ve HES kodu olacak. Başvuru yapacaklar veli izin belgesini başvuru adreslerinden temin edebilecekler. İpekyolu Belediyesi Spor Akademisi olarak sporu şehrimizin her mahallesine ulaştırmayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda sporu tabana yayıyor ve spor kültürünün pekişmesi için çalışmalarımızın devam edeceğini belirtmek istiyoruz" denildi.

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