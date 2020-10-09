YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. İpekyolu Belediyesi ile Hizmet-İş arasında toplu iş sözleşmesi

İpekyolu Belediyesi ile Hizmet-İş arasında toplu iş sözleşmesi

VAN HABERLERİ  | 09.10.2020 15:04 | Son Güncelleme

Van’ın merkez İpekyolu Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında yapılan toplu iş sözleşmesi ile 650 işçi için ek protokol imzalandı.İpekyolu Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında taşeron işçilerinin mağduriyetlerinin giderilmesi kapsamında 650’ye yakın işçi için yeni ek protokol imzalandı.

Van’ın merkez İpekyolu Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında yapılan toplu iş sözleşmesi ile 650 işçi için ek protokol imzalandı.
İpekyolu Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında taşeron işçilerinin mağduriyetlerinin giderilmesi kapsamında 650’ye yakın işçi için yeni ek protokol imzalandı. Belediyede düzenlenen imza töreninde konuşan İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, en fazla alt tabakada maaş alan personelleri gözettiklerini ifade ederek, “Bunların arasında gece biz uyurken çöplerimizi toplayanlar, park bahçelerimizi onaranlar, gerçekten bedeniyle bu işi, alın teriyle ekmeğini kazanan arkadaşları daha çok gözetmek istedik. Yaklaşık 650 çalışanımız var. İnşallah bu çok kısa sürede 750-800’leri de bulacak. Bu çalışma arkadaşlarımızın maaşlarını imkanlarımız ölçüsünde iyileştirmeye çalıştık” dedi.
Ocak ayında belediye işçilerine tekrar zam yapacaklarını belirten Aslan, “Haziran ayında da inşallah bir zammımız daha olacak. Protokolün bitmesine 15 ay kalmasına rağmen onların daha refah, daha güzel şartlar içinde yaşayabilmesi için biz kendi imkanlarımız ölçüsünde ilgili zamları yapabilmeye çalıştık. İnşallah imkanlarımız daha iyi olur ve daha iyi iyileştirmeler yapabiliriz. Hepsine hizmetlerinden dolayı ve bundan sonra da belediyemize, şehrimize, insanımıza yapacakları hizmetlerden dolayı teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyor, bu protokolün kendilerine hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.
Hizmet-İş Sendikası Van Şube Başkanı Abdullah Efeoğlu ise, İpekyolu Belediyesi’nin her ne kadar ilçe olsa da Türkiye’de birçok il belediyesinden hem nüfus hem de yüz ölçümü bakımından daha büyük olduğuna dikkat çekerek, “Dolayısıyla hizmet alanı da buna göre daha fazladır. Ama Belediye Başkanımız hakikaten hizmet için her gün halkın içindedir. Halktan biri gibidir. Samimi ve içten, hizmet aşkıyla çalışmalarını devam ettirmektedir. Devlet terbiyesiyle yetişmiş, devlet anlayışıyla halka hizmet götürme samimiyeti ve çabası içindedir. Bu protokolün yapılmasında da bizlere destek oldukları ve popülist değil, samimi yaklaşımlarından dolayı kendilerine teşekkür ediyorum” dedi.
İpekyolu Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan’ın işçilerin mağduriyetinin giderilmesi için belediye imkanlarını zorladıklarının altını çizen Efeoğlu, “Başkanımızın ek protokolün yapılmasında ellerinden geleni yaptıklarına şahit olduk. Bundan dolayı kendilerine ve komisyon üyelerine teşekkür ediyor, protokolün üyelerimize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.
Atılan imzaların ardından Hizmet-İş Sendikası Van Şube Başkanı Abdullah Efeoğlu tarafından Kaymakam ve Başkan Vekili Aslan’a plaket hediye etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Onu tanıyabildiniz mi? 'Evden çalıştığım zamanlar' Onu tanıyabildiniz mi? 'Evden çalıştığım zamanlar'
Van'da evde çıkan yangında iki kardeş öldüVan'da evde çıkan yangında iki kardeş öldü
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Kaymakam Çorumluoğlu: “900 kişi karantinada”
Kaymakam Çorumluoğlu: “900 kişi karantinada”
Casper VIA S48 satışta
Casper VIA S48 satışta
GÜNCELLEME - Eskişehir'de cinayet
GÜNCELLEME - Eskişehir'de cinayet
Balıkesirspor Futbol Şube Sorumlusu İlhan Eker: "Külfeti olmayan transferler yaptık"
Balıkesirspor Futbol Şube Sorumlusu İlhan Eker: "Külfeti olmayan transferler yaptık"
Sağlık çalışanları Antalya'daki kamplarda buluşuyor
Sağlık çalışanları Antalya'daki kamplarda buluşuyor
Lösemi tedavisi gören Ada'nın "uçma" hayali gerçek oluyor
Lösemi tedavisi gören Ada'nın "uçma" hayali gerçek oluyor

Van Namaz Vakitleri 9 Ekim Cuma

İmsak
04:42
Sabah
06:03
Öğle
11:59
İkindi
15:11
Akşam
17:45
Yatsı
19:01

Van Nöbetçi Eczaneler 9 Ekim Cuma

Cadde Eczanesi
Tusba
Beşyol Eczanesi
Ipekyolu
Çağdaş Eczanesi
Ipekyolu
Deva Eczanesi
Ipekyolu
Erdoğan Eczanesi
Ipekyolu
Başkale Eczanesi
Baskale
Deva Eczanesi
Caldiran
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Van'da belediyenin açtığı kursa katılan 30 öğrenci üniversite hayaline kavuştu
Van'da belediyenin açtığı kursa katılan 30 öğrenci üniversite hayaline kavuştu
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
İpekyolu Belediyesi spor akademisi açtı
İpekyolu Belediyesi spor akademisi açtı
Freni boşalan kamyon yan yattı: 1 yaralı
Freni boşalan kamyon yan yattı: 1 yaralı
Van'da öğretmenler okullarını eğitim yılına hazırladı
Van'da öğretmenler okullarını eğitim yılına hazırladı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.