YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. İpekyolu Belediyesi ilkbahara hazırlanıyor

İpekyolu Belediyesi ilkbahara hazırlanıyor

VAN HABERLERİ  | 07.02.2020 16:38 | Son Güncelleme

Van’ın İpekyolu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesindeki seralarda yetiştirilen çiçekler ilkbaharda ilçeye renk katacak.Toplamda bin metrekare kapalı alanda yetiştirilen çiçekler; park, refüj, kaldırım kenarları ve ilçenin muhtelif yerlerindeki yeşil alanlara dikilecek.

Van’ın İpekyolu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesindeki seralarda yetiştirilen çiçekler ilkbaharda ilçeye renk katacak.
Toplamda bin metrekare kapalı alanda yetiştirilen çiçekler; park, refüj, kaldırım kenarları ve ilçenin muhtelif yerlerindeki yeşil alanlara dikilecek. Bu sayede İpekyolu estetik bir görünüme kavuşacak.
Seralarda ekipler tarafından; menekşe, horoz ibiği, süs lahanası, kadife, zinya, bodrum papatyası, kasımpatı ve petunya gibi mevsimlik çiçeklerin yanı sıra birçok çiçek ve bitki yetiştiriliyor. Mart ayı sonuna kadar binlerce çiçek üretiminin yapılması planlanarak daha renkli ve yeşil bir İpekyolu hedefleniyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Atıl bina gençler için spor merkezi olduAtıl bina gençler için spor merkezi oldu
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Hisarcık’ta 21 köyün nüfusu azaldı, 4 köyün nüfusu 16 kişi arttı

Hisarcık’ta 21 köyün nüfusu azaldı, 4 köyün nüfusu 16 kişi arttı

Kayyum çalışıyor Diyarbakır güzelleşiyor

Kayyum çalışıyor Diyarbakır güzelleşiyor

Hayati İnanç sevgisi salona sığmadı

Hayati İnanç sevgisi salona sığmadı

Başkan Erdoğan’dan sabah çıkarması

Başkan Erdoğan’dan sabah çıkarması

Kayserispor U19, Antalyaspor’u konuk edecek

Kayserispor U19, Antalyaspor’u konuk edecek

Özel öğrenciye evde eğitim

Özel öğrenciye evde eğitim

Van Namaz Vakitleri 7 Şubat Cuma

İmsak
05:37
Sabah
07:00
Öğle
12:26
İkindi
15:15
Akşam
17:41
Yatsı
18:59

Van Nöbetçi Eczaneler 7 Şubat Cuma

Harman Eczanesi
Ipekyolu
Mızrak Eczanesi
Ipekyolu
Nilüfer Eczanesi
Ipekyolu
Yavuz Eczanesi
Ipekyolu
Sanat Eczanesi
Baskale
Fatih Eczanesi
Caldiran
Vereseli Eczanesi
Catak
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

TÜBİTAK’ta Türkiye rekoru

TÜBİTAK’ta Türkiye rekoru

Van'da evde çıkan yangında iki kardeş öldü

Van'da evde çıkan yangında iki kardeş öldü

Alipaşa Mahallesi Lağım Soluyor

Alipaşa Mahallesi Lağım Soluyor

Babasının siper olduğu Seda kurtarılamadı

Babasının siper olduğu Seda kurtarılamadı

Felaketin bilançosu her geçen saat artıyor

Felaketin bilançosu her geçen saat artıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.