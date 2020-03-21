Van merkez İpekyolu Belediyesi korona virüse karşı tedbirlerine devam ediyor.

İpekyolu Belediyesi, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’ne bağlı ekipler küresel ölçekte tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs salgınına karşı ilçede devam eden dezenfekte çalışmalarının yanı sıra vatandaş ve esnaflara detaylı bilgilendirme ve bilinçlendirme ziyaretleri gerçekleştirdi. İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan’ın talimatları doğrultusunda yapılan çalışmalarda ekipler, ilçe merkezinde bulunan esnaf ve vatandaşları Sağlık Bakanlığı’nın yayınladığı korona virüs salgınından etkilenmemek ve korunmak için uyulması gereken 14 kural hakkında yazılı el broşürleri dağıtıldı.

Esnafların yoğun olarak bulunduğu cadde ve güzergahlara ekipleri yönlendiren Başkan Vekili Aslan, “Virüsün yayılımını engellenmek ve vatandaşlarımızın sağlıklı, güven ve huzur içerisinde yaşamlarını sürdürmeleri adına belediye olarak üzerimize düşen tüm çalışma ve faaliyetleri aralıksız yerine getirmeye devam edeceğiz. Vatandaş ve esnaflarımızdan da devletimizin belirlemiş olduğu kural ve kararlara uyarak verilen mücadelede bizlere yardımcı olmalarını istiyoruz. Bu süreçte zorunlu olmadıkça özellikle risk gurubunda olan vatandaşlarımızın sokağa çıkmamalarını özellikle istirham ediyorum” dedi.

