YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. İpekyolu Belediyesi parkları pandemi sonrasına hazırlıyor

İpekyolu Belediyesi parkları pandemi sonrasına hazırlıyor

VAN HABERLERİ  | 27.05.2020 14:58 | Son Güncelleme

Van’ın İpekyolu Belediyesi, parkların bakımını ve çevre düzenleme çalışmalarını yaparak salgın sonrası için hazır hale getiriyor.İpekyolu Belediyesi, tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan korona virüsle mücadele çalışmalarının yanı sıra temel belediyecilik hizmetlerini de sürdürüyor.

Van’ın İpekyolu Belediyesi, parkların bakımını ve çevre düzenleme çalışmalarını yaparak salgın sonrası için hazır hale getiriyor.
İpekyolu Belediyesi, tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan korona virüsle mücadele çalışmalarının yanı sıra temel belediyecilik hizmetlerini de sürdürüyor. İpekyolu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki tüm parklarda çevre düzenlemesi, tadilat, yenileme, çiçek dikimi ve peyzaj çalışmalarını sürdürüyor. Parkların bakımından sonra çevre düzenleme çalışmaları yapılarak salgın sonrası için hazır hale getiriliyor. Korona virüs tedbirleri kapsamında parkları, oyun ve spor gruplarını kapatan İpekyolu Belediyesi, salgın sonrası için hummalı bir çalışma başlattı. Ekipler, özellikle ailelerin ve çocukların uğrak yeri olan parkları tek tek tarayarak eksiklikleri gideriyor. Parklardaki oyun gruplarının tamirini yapıp, kullanılamaz durumda olanları ise yenileriyle değiştiriyor. Ailelerin ve çocukların güvenli bir ortamda zaman geçirmeleri için gerekli tüm onarımlar yapılıyor. Yıpranan çocuk oyun gruplarını yenileyen ekipler, parklardaki spor aletlerinin de bakımını yapıp bozulanları tamir ediyor.
Yeşil alanların da bakımını yapan ekipler, çimleme çalışmalarının yanı sıra parklara ekilen; hercai, menekşe, bodrum papatyası, Çin karanfili, yıldız çiçeği, zinya çiçeği, saraypatı, kasımpatı, petunya, gazanya, kadife, fesleğen, horoz ibiği, vapur dumanı ve mine çiçekleriyle güzel ve estetik bir hava oluşturuluyor. Aynı zamanda parklardaki mevcut ağaçların bakımı yapılırken, yeni bitkilerin dikimi ve yabancı ot temizliği de sürüyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından parkların bakım ve onarımı tamamladıktan sonra Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne bağlı ekipler de dezenfekte ederek, daha güvenli ve hijyenik hale getiriyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Böyle yalvardı: Yapmayın, evdekiler görür ve eşim de beni boşar Böyle yalvardı: Yapmayın, evdekiler görür ve eşim de beni boşar
Van'da evde çıkan yangında iki kardeş öldüVan'da evde çıkan yangında iki kardeş öldü
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Doğan: "Adana afet bölgesi ilan edilmeli"

Doğan: "Adana afet bölgesi ilan edilmeli"

Kaçak keklik avı yapan 6 kişiye 10 bin TL ceza

Kaçak keklik avı yapan 6 kişiye 10 bin TL ceza

Kişiye özel mobilya konseptiyle üretim yapıyorlar

Kişiye özel mobilya konseptiyle üretim yapıyorlar

AK Parti’li Kartal’dan ’27 Mayıs’ mesajı

AK Parti’li Kartal’dan ’27 Mayıs’ mesajı

Sokaktaki can dostlar emin ellerde

Sokaktaki can dostlar emin ellerde

Nazilli’de 2 asırlık gelenek sürüyor

Nazilli’de 2 asırlık gelenek sürüyor

Van Namaz Vakitleri 27 Mayıs Çarşamba

İmsak
02:55
Sabah
04:39
Öğle
12:09
İkindi
16:02
Akşam
19:28
Yatsı
21:05

Van Nöbetçi Eczaneler27 Mayıs Çarşamba

Akay Eczanesi
Ipekyolu
Çalımlı Eczanesi
Ipekyolu
Herdem Eczanesi
Ipekyolu
Vefa Eczanesi
Ipekyolu
Akın Eczanesi
Edremit
Ayaz Eczanesi
Baskale
Saki Eczanesi
Caldiran
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Van’da 350 metre manyat tipi ağ balık ele geçirildi

Van’da 350 metre manyat tipi ağ balık ele geçirildi

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Erciş Ziraat Odasından Türk Şeker’e ‘Sözleşmeli Üretim’ teşekkürü

Erciş Ziraat Odasından Türk Şeker’e ‘Sözleşmeli Üretim’ teşekkürü

Çaldıran’da Görülmez Kaza

Çaldıran’da Görülmez Kaza

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.