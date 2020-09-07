YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. İpekyolu Belediyesi sokak hayvanlarını unutmuyor

İpekyolu Belediyesi sokak hayvanlarını unutmuyor

VAN HABERLERİ  | 07.09.2020 10:34 | Son Güncelleme

Van merkez İpekyolu Belediyesi günlük 350-400 kilogram arası topladığı bayat ekmek ile atık yemeği can dostlarıyla buluşturuyor.İpekyolu Belediyesi ekmek israfının önüne geçmek ve sokak hayvanlarını beslemek için 2017 yılında ‘Bayat ekmek toplama’ projesini hayata geçirmişti.

Van merkez İpekyolu Belediyesi günlük 350-400 kilogram arası topladığı bayat ekmek ile atık yemeği can dostlarıyla buluşturuyor.
İpekyolu Belediyesi ekmek israfının önüne geçmek ve sokak hayvanlarını beslemek için 2017 yılında ‘Bayat ekmek toplama’ projesini hayata geçirmişti. Proje 3 yıl içerisinde destek alarak ve büyüyerek önemli bir aşama kaydetti. İpekyolu Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri de başlatılan proje kapsamında lokanta, fırın, okul, kurum ve kuruluşlardan günlük olarak bayat ekmek ve atık yemek topluyor. Günlük 350 -400 kilogram arası toplanan ekmek ve yemek sokak hayvanları için oluşturulan besleme alanlarına bırakılıyor.

Başkan vekili Aslan, “Projeye katkının her geçen gün daha fazla olacağını düşünüyorum”
İpekyolu Belediyesi olarak sosyal sorumluluk projelerine büyük önem verdiklerine dikkati çeken Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, "3 yıl önce başlatılan proje ile bayat ekmekleri ve atık yemekleri toplayarak can dostlarımızı besliyoruz. İsraf etme insaf et bilinciyle hareket ederek bu projeye katkının her geçen gün daha fazla olacağını düşünüyor ve projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Türkiye'nin Maldivleri doldu taştı! 'Jandarma sürekli uyarıyor' Türkiye'nin Maldivleri doldu taştı! 'Jandarma sürekli uyarıyor'
Van’da “15 Temmuz’un Ruhu” konulu panelVan’da “15 Temmuz’un Ruhu” konulu panel
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Sokağa atılan aileye Büyükşehir sahip çıktı
Sokağa atılan aileye Büyükşehir sahip çıktı
İzmir'de kafasından vurulan kişi hayatını kaybetti
İzmir'de kafasından vurulan kişi hayatını kaybetti
GÜNCELLEME - Kahramanmaraş'taki fabrika yangını söndürüldü
GÜNCELLEME - Kahramanmaraş'taki fabrika yangını söndürüldü
Yeni transferlerin forma numaraları
Yeni transferlerin forma numaraları
Kırkağaç MHP’de Halil Boğaz güven tazeledi
Kırkağaç MHP’de Halil Boğaz güven tazeledi
Dizi ve filmler Karacabey’in tanıtımına katkı sağlıyor
Dizi ve filmler Karacabey’in tanıtımına katkı sağlıyor

Van Namaz Vakitleri 7 Eylül Pazartesi

İmsak
04:10
Sabah
05:34
Öğle
12:09
İkindi
15:45
Akşam
18:35
Yatsı
19:54

Van Nöbetçi Eczaneler 7 Eylül Pazartesi

Çağdaş Eczanesi
Ipekyolu
Elıf Eczanesi
Ipekyolu
Karaman Eczanesi
Ipekyolu
Yıldız Eczanesi
Ipekyolu
Sanat Eczanesi
Baskale
Fatih Eczanesi
Caldiran
Vereseli Eczanesi
Catak
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Milletvekili Arvas çiftçileri tarlada ziyaret etti
Milletvekili Arvas çiftçileri tarlada ziyaret etti
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Başkale’de Silahlı Kavga: 2 Ölü
Başkale’de Silahlı Kavga: 2 Ölü
Çadır kentte tüp kuyruğu
Çadır kentte tüp kuyruğu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.