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İpekyolu Belediyesi spor akademisi açtı

VAN HABERLERİ  | 28.09.2020 13:13 | Son Güncelleme

Van merkez İpekyolu Belediyesi tarafından çocuklara ve gençlere yönelik açtığı ‘Spor Akademisi’nde 10-14 yaş aralığındaki bireylere basketbol ve futbol branşlarında temel eğitimler veriliyor.İpekyolu Belediyesine bağlı Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından daha önce ilçedeki çocuklara ve gençlere yönelik farklı spor branşlarında eğitimler ve etkinlikler yapılıyordu.

Van merkez İpekyolu Belediyesi tarafından çocuklara ve gençlere yönelik açtığı ‘Spor Akademisi’nde 10-14 yaş aralığındaki bireylere basketbol ve futbol branşlarında temel eğitimler veriliyor.
İpekyolu Belediyesine bağlı Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından daha önce ilçedeki çocuklara ve gençlere yönelik farklı spor branşlarında eğitimler ve etkinlikler yapılıyordu. Bu etkinliklere tüm dünyada ve Türkiye’de yaşanan korona virüs pandemisi sebebiyle ara verilmişti. Yeni normal olarak adlandırılan bu süreçte çocukların, gençlerin nitelikli bir şekilde sporla ilgilenmeleri ve profesyonel anlamda eğitimler almaları için maske, hijyen ve mesafe kurallarına uyularak Karşıyaka Mahallesinde bulunan spor kompleksi 10 Eylül’de “akademi” olarak hizmete açıldı.

“İlk etapta basketbol ve futbol okulu”
Hizmete açılan akademi ilk etapta kendi alanında yetkin eğitmenler tarafından 10 ile 14 yaş aralığındaki bireylere basketbol ve futbol okulu olarak hizmet verecek. Daha sonra farklı spor dallarında eğitimler verilerek akademinin kapsamı genişletilecek.

“Güzel faaliyetler programlayacağız”
İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan da, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Spor Akademimizi çok önemsiyoruz. İlçemizdeki gençlerimiz, çocuklarımız için güzel faaliyetler programlayacağız. Bulunduğumuz hafta Avrupa Spor Haftası, bu haftada çocuklarımız, gençlerimiz olabildiğince etkinlik yapsın. Spor, hem ruh sağlımız hem de beden sağlımız için birçok olumlu etkiye sahip. Akademimiz bütün İpekyolu’na, Van’a hayırlı olsun” dedi.

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