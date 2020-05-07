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İpekyolu Belediyesi yapacağı projeleri halka soruyor

VAN HABERLERİ  | 07.05.2020 16:00 | Son Güncelleme

Van’ın İpekyolu Belediyesi, katılımcı belediyecilik anlayışı modelini esas alarak mahallelerde hayata geçirilecek projeleri halka soruyor.Bu bağlamda, Ali Paşa Mahallesi’nde yapılacak olan pazar yerinin proje görseli, yapılacak pazar yerinin ismi, satılacak ürünlerin neler olacağı, kurulacak yer bilgisi ve pazarın kurulması halinde ne sıklıkta gidileceği gibi konularda İpekyolu halkının görüş ve önerilerine başvuracak.

İpekyolu Belediyesi yapacağı projeleri halka soruyor

Van’ın İpekyolu Belediyesi, katılımcı belediyecilik anlayışı modelini esas alarak mahallelerde hayata geçirilecek projeleri halka soruyor.
Bu bağlamda, Ali Paşa Mahallesi’nde yapılacak olan pazar yerinin proje görseli, yapılacak pazar yerinin ismi, satılacak ürünlerin neler olacağı, kurulacak yer bilgisi ve pazarın kurulması halinde ne sıklıkta gidileceği gibi konularda İpekyolu halkının görüş ve önerilerine başvuracak. Konu ile ilgili açıklama yapan İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, “Bu yıl ilçemizin muhtelif yerlerinde hayata geçireceğimiz ve halkımızın katılımını gerektiren projelerde onlarında fikirlerini alarak çalışmayı planlıyoruz. Bu şekilde oluşan ortak akılla daha sağlıklı işler yapılacağına inanıyoruz. Daha önceki çalışmalarımızda da yapılacak projeyi hem esnafımızla hem de halkımızla görüşerek hazırladık. Bu amaçla bundan sonraki süreçte uygulamaya koyacağımız projelerimizi sosyal medya hesaplarımız üzerinden halkımızın takdirine sunacağız. Böylelikle yapmış olduğumuz çalışmalarda katılımcı belediyecilik anlayışını hayata geçirmiş olacağız” dedi.

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İkindi
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Akşam
19:11
Yatsı
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Van Nöbetçi Eczaneler 7 Mayıs Perşembe

Emre Eczanesi
Ipekyolu
Gümüş Eczanesi
Ipekyolu
Nilüfer Eczanesi
Ipekyolu
Yağmur Eczanesi
Ipekyolu
Talay Eczanesi
Edremit
Ayaz Eczanesi
Baskale
Vereseli Uzman Eczanesi
Caldiran
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