YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. İpekyolu Belediyesi ‘yıldız erkekler futbol ligi’ kuruyor

İpekyolu Belediyesi ‘yıldız erkekler futbol ligi’ kuruyor

VAN HABERLERİ  | 14.10.2020 17:51 | Son Güncelleme

Van’ın İpekyolu Belediyesi, ilçe sınırları içerisinde ödüllü ‘yıldız erkekler futbol ligi’ kuruyor.İpekyolu Belediyesinden yapılan açıklamada, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğünün ilçe sınırları içerisinde ‘yıldız erkekler futbol ligi’ kuracağı belirtildi.

İpekyolu Belediyesi ‘yıldız erkekler futbol ligi’ kuruyor

Van’ın İpekyolu Belediyesi, ilçe sınırları içerisinde ödüllü ‘yıldız erkekler futbol ligi’ kuruyor.
İpekyolu Belediyesinden yapılan açıklamada, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğünün ilçe sınırları içerisinde ‘yıldız erkekler futbol ligi’ kuracağı belirtildi. Açıklamada, “Müsabakaya İpekyolu ilçe sınırlarında ikamet eden 12-16 yaşındaki erkekler katılabilecek. Takımlar 8 asil 4 yedek oyuncudan oluşacak. Lig sonunda birinci olan takımdaki her oyuncu çeyrek altınla, ikinci olan takımdaki her oyuncu eşofman takımıyla, üçüncü olan takımdaki her oyuncu da spor ayakkabısıyla ödüllendirilecek. Lige başvurular 15 Ekim 2020 başlayacak, 23 Ekim 2020’de sona erecek. Kura çekimi 30 Ekim 2020’de gerçekleştirilecek. Müsabakalar Karşıyaka Spor Kompleksinde yapılacak. İlk müsabaka ise 31 Ekim 2020 Cumartesi günü oynanacak.
Başvuru detayları için İpekyolu Belediyesi resmi web sitesi http://www.ipekyolu.bel.tr adresini ziyaret edebilirsiniz” denildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Merakla bekleniyordu! iPhone 12'de müthiş özellik Merakla bekleniyordu! iPhone 12'de müthiş özellik
Atıl bina gençler için spor merkezi olduAtıl bina gençler için spor merkezi oldu
En Çok Okunan Yerel Haberler
Sanayi sitesi içerisindeki kazada 1’i ağır 3 yaralı
Sanayi sitesi içerisindeki kazada 1’i ağır 3 yaralı
Müdürden istihdam atağı
Müdürden istihdam atağı
Şehir içi trafik akışını yüzde 30 rahatlatacak proje test ediliyor
Şehir içi trafik akışını yüzde 30 rahatlatacak proje test ediliyor
Genç akademisyenden gurur veren başarı
Genç akademisyenden gurur veren başarı
Sevgilisi tarafından öldürülen Gamze toprağa verildi
Sevgilisi tarafından öldürülen Gamze toprağa verildi
Devrilen ağacın altında kalan marangoz hayatını kaybetti
Devrilen ağacın altında kalan marangoz hayatını kaybetti

Van Namaz Vakitleri 14 Ekim Çarşamba

İmsak
04:47
Sabah
06:08
Öğle
11:57
İkindi
15:06
Akşam
17:37
Yatsı
18:53

Van Nöbetçi Eczaneler14 Ekim Çarşamba

Evin Eczanesi
Ipekyolu
Filiz Eczanesi
Ipekyolu
Gülay Eczanesi
Ipekyolu
Harman Eczanesi
Ipekyolu
Karaman Eczanesi
Ipekyolu
Başkale Eczanesi
Baskale
Fatih Eczanesi
Caldiran
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Van’da kafes avcısı polise takıldı
Van’da kafes avcısı polise takıldı
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Çatak ilçesinin içme suyu sorunu çözüldü
Çatak ilçesinin içme suyu sorunu çözüldü
Van'da evde çıkan yangında iki kardeş öldü
Van'da evde çıkan yangında iki kardeş öldü
Güneşin Kenti Van’da Gün Batımı
Güneşin Kenti Van’da Gün Batımı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.