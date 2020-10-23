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İpekyolu Belediyesinden balkonda sebze yetiştiren vatandaşlara ödül

VAN HABERLERİ  | 23.10.2020 10:08 | Son Güncelleme

Van’ın İpekyolu Belediyesi, balkonunda sebze yetiştirip dereceye giren vatandaşları ödüllendirdi.Belediyeye bağlı Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri yaklaşık 5 ay önce ilçede ikamet eden apartman sakinlerini tarımsal üretime teşvik etmek amacıyla proje hayata geçirmişti.

Van’ın İpekyolu Belediyesi, balkonunda sebze yetiştirip dereceye giren vatandaşları ödüllendirdi.
Belediyeye bağlı Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri yaklaşık 5 ay önce ilçede ikamet eden apartman sakinlerini tarımsal üretime teşvik etmek amacıyla proje hayata geçirmişti. Proje kapsamında evinin balkonunda, terasında ya da bahçesinde sebze yetiştirmek isteyenlere 42 bin adet domates, salatalık, biber ve patlıcan fidesi ücretsiz olarak dağıtılmıştı.
Korona virüs nedeniyle evlerinden çıkamayan vatandaşlar, İpekyolu Belediyesinin WhatsApp iletişim hattına adres ve iletişim bilgilerini bırakarak talep ettikleri fideler, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından ulaştırılmıştı. Müdürlük, başvuru yapan ilk 50 kişi arasında hasat döneminde en iyi sebze yetiştiren 3 kişiyi saksı, sebze yetiştiriciliği için özel bahçe toprağı, bahçıvan tulumu ve mini çapa, tırmık, kürek ile ödüllendirdi.
Ödül alan vatandaşlar, korona virüs pandemisi döneminde yapılan etkinliğin çok anlamlı olduğunu belirterek, “Belediyenin bu etkinliğini çok anlamlı buluyoruz. Diğer belediyeler de bu etkinliği örnek alsın. Pandemi döneminde, herkesin evine kapandığı bir zamanda bizler balkonumuzda, terasımızda sebze ürettik. Bu üretimin psikolojik olarak da çok olumlu etkisini gördük. Bize hediye edilen bu saksılarda, yine sebze ve meyve üreteceğiz. İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederiz” dedi.

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