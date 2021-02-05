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İpekyolu Belediyesinden çöp konteyneri dağıtımı

05.02.2021 13:56 | Son Güncelleme:
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Van’ın İpekyolu Belediyesi ilçeye bağlı mahallelerde ihtiyaç duyulan bölgelere çöp konteynerinin dağıtımını sürdürüyor.Belediyeye bağlı Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, mahalle muhtarlarıyla yapılan görüşme ve vatandaşlardan gelen talepler neticesinde hazırlanan program dahilinde ilçeye bağlı merkez ve kırsal mahallelerde çöp konteyneri dağıtımına devam ediyor.

Van’ın İpekyolu Belediyesi ilçeye bağlı mahallelerde ihtiyaç duyulan bölgelere çöp konteynerinin dağıtımını sürdürüyor.
Belediyeye bağlı Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, mahalle muhtarlarıyla yapılan görüşme ve vatandaşlardan gelen talepler neticesinde hazırlanan program dahilinde ilçeye bağlı merkez ve kırsal mahallelerde çöp konteyneri dağıtımına devam ediyor. Muhtarlar gözetiminde iki aşama halinde dağıtımı planlanan 400 litrelik 650 adet galvaniz metal çöp konteynerinin ilk partisi olan 325 adet geçen yıl ağustos ayında belirlenen mahallelere bırakılmıştı. Bu kez de ikinci partinin dağıtımı yapıldı.
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, ilçe genelinde çöp konteyneri ihtiyacı olan noktaların tek tek tespit edildiğini ve dağıtımın bu planlama çerçevesinde yürütüldüğünü kaydetti.

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