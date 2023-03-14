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İpekyolu Belediyesinden deprem bölgesine konteyner desteği

14.03.2023 08:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van’ın İpekyolu Belediyesi, deprem felaketinin yaşandığı bölgeye gönderilmek üzere 30 konteyner yardımında bulundu.

İpekyolu Belediyesinden deprem bölgesine konteyner desteği

İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, toplanan yardımların AFAD ile koordineli bir şekilde bölgeye aktarıldığını söyledi. Bölgede arama kurtarma çalışmalarının yanı sıra yardım kolisi, kıyafet, battaniye, hijyen setleri, su gibi temel ihtiyaç malzemesi desteğinde de bulunduklarını ifade eden Aydın,, şimdi de konteyner yardımında bulunduklarını kaydetti.

“İLK GÜNDEN İTİBAREN BÖLGEDEYİZ”

Konteynerlerin üretildiği ve tırlara yüklendiği alanda incelemelerde bulunan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Aydın, “İpekyolu Belediyesi olarak depremin ilk gününden itibaren yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Deprem anından itibaren tüm imkanlarımızı bölge için seferber ettik. Diğer taraftan deprem bölgelerinden ilçemize gelen hemşehrilerimizi de ilçemizde ağırlamaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Bugüne kadar yapmış olduğumuz yardım ve desteklerimizin yanı sıra toplamda 30 adet konteyneri deprem bölgesindeki hemşehrilerimize göndermek üzere yola çıkardık. Kurulan konteyner kentlerde Van’ın İpekyolu Belediyesinin konteynerleri de yer alacak. Yaraları hep birlikte saracağız. Tüm vefat eden hemşehrilerimize Allah’tan rahmet, geride kalanlara sabırlar diliyoruz” diye konuştu.

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