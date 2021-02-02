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İpekyolu Belediyesinden işletmelere denetim

02.02.2021 15:02 | Son Güncelleme:
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Van’ın İpekyolu Belediyesince ilçe genelindeki sanayi kuruluşlarına yönelik denetim gerçekleştirildi.Belediyeye bağlı Ruhsat ve Denetim ve Zabıta müdürlükleri koordinesinde sanayi işletmelerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

Van’ın İpekyolu Belediyesince ilçe genelindeki sanayi kuruluşlarına yönelik denetim gerçekleştirildi.
Belediyeye bağlı Ruhsat ve Denetim ve Zabıta müdürlükleri koordinesinde sanayi işletmelerine yönelik denetim gerçekleştirildi. Başlatılan çalışmalar doğrultusunda şu ana kadar ilgili mevzuatlar kapsamında şehir merkezinde bulunmaması gereken 47 sanayi işletmesi denetlendi.
Tespit edilen iş yeri sahiplerine toplu iş alanlarında faaliyet göstermeleri gerektiği bildirilerek, buna istinaden yürütülen çalışmalar kapsamında mağduriyet yaşamamaları hususunda uyarılar yapıldı.

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