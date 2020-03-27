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İpekyolu Belediyesinden kentsel dönüşüm çalışması

VAN HABERLERİ  | 27.03.2020 10:33 | Son Güncelleme

Van’ın İpekyolu Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında çevre ve görüntü kirliliğinin yanı sıra tehlike arz eden yapıların yıkımına devam ediyor.İpekyolu Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü yıkım ekipleri, İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan’ın talimatları doğrultusunda, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile vatandaşlardan gelen şikâyetler ve istekler üzerine daha önce tespitleri yapılan binalar için yasal işlemler başlattı.

Van’ın İpekyolu Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında çevre ve görüntü kirliliğinin yanı sıra tehlike arz eden yapıların yıkımına devam ediyor.
İpekyolu Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü yıkım ekipleri, İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan’ın talimatları doğrultusunda, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile vatandaşlardan gelen şikâyetler ve istekler üzerine daha önce tespitleri yapılan binalar için yasal işlemler başlattı. Bu kapsamda yıkım kararı alınan 30 ağır hasarlı yapıdan; Ali Paşa, Serhat, Cumhuriyet ve Bahçıvan mahallelerinde bulunan toplam 10 hasarlı yapının yıkım işlemleri gerekli güvenlik tedbirleri alındıktan sonra kontrollü bir şekilde yapıldı.
Ekipler, bir yandan yıkım çalışmalarına devam ederken, diğer yandan da ilçe sınırlarında yapı kullanım izni olmayan yapıların tespit çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

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