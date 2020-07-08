İpekyolu Belediyesinden korona virüs denetimi

Van’ın İpekyolu Belediyesi ekipleri, ülke genelinde olduğu gibi ilçede kapsamlı şekilde korona virüs denetimi gerçekleştirdi.

İçişleri Bakanlığının 81 il valiliğine gönderdiği "Covid- 19 Tedbirleri Kapsamında Denetimler" konulu genelge kapsamında içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde salgınla mücadelenin genel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra her bir faaliyet alanı/iş kolu için alınması gereken önlemler ayrı ayrı belirlenerek, bu kural ve tedbirler çerçevesinde faaliyetlerin sürdürülmesi istenildi. Valilerin koordinasyonunda, şehir içi ve şehirlerarası toplu ulaşım araçları, lokanta, restoran, kafe, kahvehane ile kıraathane, kafeterya, kasap, berber, AVM, kuaför ve güzellik merkezi gibi birçok iş yeri ve faaliyet alanında denetimler gerçekleştiriliyor.

Denetimler kapsamında İpekyolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü koordinesinde ilçe tarım, sağlık, milli eğitim, zabıta, emniyet, jandarma ve müftülük personelleriyle denetimler yapıldı. Denetimlerde temizlik, maske ve mesafe kurallarına uymayanlara da cezai işlem uygulandı.

