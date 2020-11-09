İpekyolu Belediyesinden ‘Meme Kanseri’ semineri

Van’ın İpekyolu Belediyesi tarafından ‘Meme Kanseri Farkındalık Semineri’ düzenlendi.

Belediyeye bağlı Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından bir otelde organize edilen Meme Kanseri Farkındalık Seminerine Yüzüncü Yıl Üniversitesinden (YYÜ) Dr. Öğretim Üyesi Osman Toktaş, İpekyolu İlçe Sağlık Müdürü Semra Gümüş ve Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) personelleri katıldı. Seminere belediyenin kadın çalışanları ile ilçede ikamet eden kadınlar yoğun ilgi gösterirken, seminerin yapıldığı toplantı salonuna da pembe fiyonklar ve meme kanserinde erken teşhisin öneminin anlatıldığı afişler asıldı. Korona virüs pandemisi kapsamında önlemlere uyularak düzenlenen seminerde, davetlilere ayrıca pembe maske dağıtıldı.

“Erken tanı ve erken teşhis çok önemlidir”

Kadında meme kanseri ve erken tanı ile ilgili bilgiler veren Dr. Öğretim Üyesi Osman Toktaş, “Yurt dışında ve batı illerinden buna benzer birçok toplantı yapılıyor. Biz sanki bu konuda biraz geride kalıyoruz. Bunu değiştirmemiz ve daha çok bilinçlenmemiz lazım. Bu toplantılar, bu sunumlar bence çok önemlidir. Kanser vücuttaki bir hücrenin kontrolsüz çoğalmasıdır. Meme taramasının meme kanserine bağlı ölüm oranını yüzde 25-30 oranında azalttığı saptanmış. Ölüm oranının azalmasında bu kanser hakkındaki farkındalığın artması ve dolayısıyla erken tanı ile erken evrede teşhis konması çok önemlidir. Meme dokusu 3 kısımdan oluşuyor. Süt salgılayan kısım, onu destekleyen yağ dokusu ve meme cildi. Bu 3 komponentten oluşuyor. Meme kanserlerinin yüzde 85’i memenin süt salgılayan kısımlarında gelişiyor. Meme kanserinde yaş arttıkça risk artıyor. 30 yaş üstü her 66 kadından birinde, 50-59 yaş arasında ise her 40 kadından birinde meme kanseri riski mevcut. Meme kanserinden korkmanıza gerek yor. Ama biz geç kalmaktan korkuyoruz. Meme kanseri ve diğer kanserler kartopu gibidir, siz geç kaldıkça kanser büyüyor maalesef. Çok güzel bir organizasyon olmuş. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

