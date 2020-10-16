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İpekyolu Belediyesinden ödüllü ulusal kısa film yarışması

VAN HABERLERİ  | 16.10.2020 09:25 | Son Güncelleme

Van’ın İpekyolu Belediyesi, "Covid-19 ile Yaşam" konulu ödüllü ulusal kısa film yarışması düzenliyor.İpekyolu Belediyesinden yapılan açıklamada, yarışmanın Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edildiği belirtilerek, “Yarışmaya katılım 15 Ekim 2020’de başlayacak ve 20 Kasım 2020 saat 23.59’da sona erecek.

İpekyolu Belediyesinden ödüllü ulusal kısa film yarışması

Van’ın İpekyolu Belediyesi, "Covid-19 ile Yaşam" konulu ödüllü ulusal kısa film yarışması düzenliyor.
İpekyolu Belediyesinden yapılan açıklamada, yarışmanın Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edildiği belirtilerek, “Yarışmaya katılım 15 Ekim 2020’de başlayacak ve 20 Kasım 2020 saat 23.59’da sona erecek. Yarışmada birinci 7 bin TL, ikinci 5 bin TL, üçüncü 3 bin TL ile ödüllendirilecek, mansiyon ödülleri için de toplum 5 film için (film başı 500 TL) 2 bin 500 TL verilecek. Yarışma katılım belgeleri ise imza başvuru belgesi, imzalı başvuru şartnamesi. eserin 1 adet DVD veya USB DİSK’e kaydedilmiş kopyası (Gönderilen filmin bilinen oynatıcılarda açılıp izlenmemesi sorunu tamamen göndericinin sorumluluğundadır.), yapıtla ilgili sahnelerden en az 3 adet fotoğraf, filmin afişi ve yönetmenin kısa özgeçmişi olarak belirlendi. Kısa film yarışmasının amacı, korona virüs pandemisinin günlük yaşamımızdaki yerini ve toplumsal etkisini ön plana çıkarıp kamuoyu ile paylaşmaktır. Ayrıca yönetmen, yazar ve oyuncuların yeteneklerini sergileyeceği alternatif bir alan oluşturup maske, mesafe ve hijyen kurallarına karşı duyarlılık oluşturmaktır. Yarışmaya başvurular ise http://ipekyolukisafilm.org adresinden online olarak yapılacaktır” denildi.

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