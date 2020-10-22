YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. İpekyolu Belediyesinden öğretmen ve öğrencilere korona virüs eğitimi

İpekyolu Belediyesinden öğretmen ve öğrencilere korona virüs eğitimi

VAN HABERLERİ  | 22.10.2020 14:25 | Son Güncelleme

Van’ın İpekyolu Belediyesi, ilçedeki öğretmen ve öğrencilere korona virüs konusunda eğitim vererek hijyen paketi dağıttı.Belediyeye bağlı Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü daha önce ilçenin kırsal mahallelerinden olan Karagündüz Mahallesi’nde kadınlarla bir araya gelmiş, korona virüs ile ilgili seminer düzenlemişti.

Van’ın İpekyolu Belediyesi, ilçedeki öğretmen ve öğrencilere korona virüs konusunda eğitim vererek hijyen paketi dağıttı.
Belediyeye bağlı Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü daha önce ilçenin kırsal mahallelerinden olan Karagündüz Mahallesi’nde kadınlarla bir araya gelmiş, korona virüs ile ilgili seminer düzenlemişti. Müdürlük personeli bu kez de Ilıkaynak, Erçek, Yatıksırtı ve Karagündüz mahallelerinde ilkokul öğrencileriyle ve öğretmenleriyle bir araya gelerek seminer düzenlendi.
Okulların konferans salonunda ve sınıflarında gerçekleşen seminere sağlık müdürlüğünden görevli personeller de katılarak korona virüs ile ilgili alınacak önlemler ve hastalıktan korunma yöntemlerini anlattılar. Seminerin sonunda öğretmen ve öğrencilere içerisinde maske, eldiven, dezenfektan ve kolonyanın bulunduğu hijyen paketi dağıtıldı.
Yapılan semineri yararlı bulan öğretmen ve öğrenciler, İpekyolu Belediyesi ile Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan’a teşekkür etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Gerçek ortaya çıktı! Gerçek ortaya çıktı!
Van'da evde çıkan yangında iki kardeş öldüVan'da evde çıkan yangında iki kardeş öldü
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Uluslararası ISIF Fuarı’na GAÜN damgası
Uluslararası ISIF Fuarı’na GAÜN damgası
(özel) 97 yaşında kazada öldü
(özel) 97 yaşında kazada öldü
Amedspor, deplasman galibiyeti özlemine son verdi
Amedspor, deplasman galibiyeti özlemine son verdi
Başkan Eroğlu: "Elimizi taşın altına koyduk"
Başkan Eroğlu: "Elimizi taşın altına koyduk"
MHP’den "En İyi Narkotik Polisi:Anne" projesine destek
MHP’den "En İyi Narkotik Polisi:Anne" projesine destek
Kazada sıkışan yaralıyı itfaiye kurtardı
Kazada sıkışan yaralıyı itfaiye kurtardı

Van Namaz Vakitleri 22 Ekim Perşembe

İmsak
04:54
Sabah
06:16
Öğle
11:56
İkindi
14:57
Akşam
17:26
Yatsı
18:43

Van Nöbetçi Eczaneler22 Ekim Perşembe

Başak Eczanesi
Ipekyolu
Mermit Eczanesi
Ipekyolu
Uçar Eczanesi
Ipekyolu
Çıçekler Hayat Eczanesi
Edremit
Elbak Eczanesi
Baskale
Deva Eczanesi
Caldiran
Vereseli Eczanesi
Catak
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Edremit’te ruhsatsız yapılara beton döken firmalara ceza geliyor
Edremit’te ruhsatsız yapılara beton döken firmalara ceza geliyor
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Freni boşalan kamyon yan yattı: 1 yaralı
Freni boşalan kamyon yan yattı: 1 yaralı
Van’da kafes avcısı polise takıldı
Van’da kafes avcısı polise takıldı
Yaralı kuşlar tedavi altına alındı
Yaralı kuşlar tedavi altına alındı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.