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İpekyolu Belediyesinden “Okuyan İnsan En Güçlü İnsandır” konulu kitap okuma yarışması

VAN HABERLERİ  | 17.05.2020 15:27 | Son Güncelleme

Van’ın İpekyolu Belediyesi, dünyanın ve ülkemizin mücadele ettiği korona virüs karşısında evlerinden çıkamayan vatandaşlara yönelik “Okuyan İnsan En Güçlü İnsandır” konulu kitap okuma yarışması düzenliyor.İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, amaçlarının edebi eserlerin tanıtımı eşliğinde kitap okumayı sevdirerek, kitap okumaya teşvik etmek olduğunu dile getirerek, bu tarz etkinliklerin arttırılarak süreceğini belirtti.İpekyolu Belediyesinden yapılan açıklamada, yarışma kitaplarını yarışmacıların kendilerinin temin edeceği ve kitap listesinin de; Mustafa Kutlu’nun Ya Tahammül Ya Sefer, Kemal Tahir’in Esir Şehrin İnsanları, Refik Halid Karay’ın Memleket Hikâyeleri, Yakup K.

İpekyolu Belediyesinden “Okuyan İnsan En Güçlü İnsandır” konulu kitap okuma yarışması

Van’ın İpekyolu Belediyesi, dünyanın ve ülkemizin mücadele ettiği korona virüs karşısında evlerinden çıkamayan vatandaşlara yönelik “Okuyan İnsan En Güçlü İnsandır” konulu kitap okuma yarışması düzenliyor.
İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, amaçlarının edebi eserlerin tanıtımı eşliğinde kitap okumayı sevdirerek, kitap okumaya teşvik etmek olduğunu dile getirerek, bu tarz etkinliklerin arttırılarak süreceğini belirtti.
İpekyolu Belediyesinden yapılan açıklamada, yarışma kitaplarını yarışmacıların kendilerinin temin edeceği ve kitap listesinin de; Mustafa Kutlu’nun Ya Tahammül Ya Sefer, Kemal Tahir’in Esir Şehrin İnsanları, Refik Halid Karay’ın Memleket Hikâyeleri, Yakup K. Karaosmanoğlu’nun Yaban ve Edmondo de Amicis’in Çocuk Kalbi eserinden oluştuğu belirtildi. Açıklamada, “Proje kapsamında il geneli olarak düzenlenen yarışmaya katılımın yaş sınırlaması bulunmuyor. Van ilinde ikamet eden herkes katılabilecek. Yarışmaya katılmak isteyenlerin www.ipekyolu.bel.tr/yarisma-basvuru adresinde yayınlanacak olan yarışma başvuru formunu doldurmaları gerekir. Yarışmanın son müracaat tarihi 15 Haziran 2020 Cuma günü olarak belirlendi. Yarışmacılar belirlenen 5 kitaptan sorumlu olacak ve bu kitaplarda anlatılanlardan sınava tabi tutulacaktır. Sınav (online) olarak www.sinav.ipekyolu.bel.tr web sitesi üzerinden, 17 Temmuz 2020 Günü 20.00 - 21.00 saatleri arasında yapılacaktır. Sınavın cevap anahtarı www.ipekyolu.bel.tr web sitesi üzerinden 24 Temmuz 2020 Cuma günü yayınlanacak. Yarışma sonunda dereceye gideren yarışmacılardan;
birinciye laptop, ikinciye tablet, üçüncüye fotoğraf makinesi, dördüncüye bisiklet ödülü verilecektir. Ödül töreninin tarihi ve yeri temmuz ayı içerisinde www.ipekyolu.bel.tr web sayfası üzerinden ilan edilecektir. Ayrıca başvurusu kabul edilen yarışmacıların sınav giriş bilgileri vermiş oldukları iletişim bilgilerine sınav öncesinden SMS olarak bildirilecektir” denildi.

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