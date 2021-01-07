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İpekyolu Belediyesinden online spor bilgi yarışması

VAN HABERLERİ  | 07.01.2021 08:59 | Son Güncelleme

Van’ın İpekyolu Belediyesi; kültür, sanat ve eğitim hizmetlerini teknoloji imkanlarını kullanarak evlere ulaştırıyor.

İpekyolu Belediyesinden online spor bilgi yarışması

Van’ın İpekyolu Belediyesi; kültür, sanat ve eğitim hizmetlerini teknoloji imkanlarını kullanarak evlere ulaştırıyor. Uzaktan eğitim, antrenman çalışmalarını internet üzerinden sürdüren İpekyolu Belediyesi, online spor bilgi yarışması ile vatandaşları eğlenceli bir etkinliğe davet ediyor.
Dünya genelinde yeniden tırmanışa geçen korona virüs salgınının ülkemizde de etkisini göstermesiyle kısa süre önce hükümet tarafından yeni tedbirler alınmış ve kısıtlamalar nedeniyle sportif faaliyetlere de ara verilmişti. Belediyeye bağlı Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü de bu sürede farklı etkinlikler düzenleyerek vatandaşların hem eğlenceli hem de verimli vakit geçirmesine katkı sunuyor. Düzenlenecek olan Online Spor Bilgi Yarışmasıyla, spor bilgisine güvenen vatandaşlar, dijital ortamda bir araya gelecek. Https://www.ipekyolu.bel.tr/yarisma-basvuru adresinden 07-13 Ocak 2021 tarihleri arasında başvuruların alınacağı yarışma, 15 Ocak 2021 Cuma günü saat 21.30’da https://www.sinav.ipekyolu.bel.tr üzerinden yapılacak. Yarışma süresi 10 dakika olacak, 20 soru sorulacak, dereceye giren ilk 5 kişiye ise ödül olarak çeşitli spor malzemeleri verilecek.

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