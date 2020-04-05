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İpekyolu Belediyesinden ‘Online Spor Salonu’ hizmeti

VAN HABERLERİ  | 05.04.2020 13:38 | Son Güncelleme

Van’ın İpekyolu Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında evde kalmak zorunda olanlara yönelik ‘evde kalın hareketsiz kalmayın’ sloganıyla ‘Online Spor Salonu’ kurdu.İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan’ın talimatları doğrultusunda Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri tüm dünyada vuku bulan korona virüs tedbirleri kapsamında evlerinde kalarak virüsün yayılmasının engellemesine destek veren vatandaşlara bu zorlu süreçte spordan eksik kalmayarak zinde olmalarını sağlamak adına ‘Online Spor Salonu’ kurdu.

Van’ın İpekyolu Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında evde kalmak zorunda olanlara yönelik ‘evde kalın hareketsiz kalmayın’ sloganıyla ‘Online Spor Salonu’ kurdu.
İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan’ın talimatları doğrultusunda Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri tüm dünyada vuku bulan korona virüs tedbirleri kapsamında evlerinde kalarak virüsün yayılmasının engellemesine destek veren vatandaşlara bu zorlu süreçte spordan eksik kalmayarak zinde olmalarını sağlamak adına ‘Online Spor Salonu’ kurdu. Hafta içi pazartesi, salı, çarşamba ve hafta sonu cumartesi ile pazar günü saat 15.00’de belediyenin resmi Twitter, Facebook ve Instagram (@ipekyolubeltr) hesaplarında yayınlayacakları eğitim videolarıyla vatandaşların spor eksiklerini kapatacak ekipler, spor içeriği olarak; pazartesi temel pilates egzersizleri, salı temel kuvvet egzersizleri, çarşamba zumba, cumartesi temel pilates egzersizleri, pazar temel kuvvet egzersizleri gibi insan vücudunu psiko-sosyal ve fizyolojik olarak zinde tutacak spor içerikleri seçerek vatandaşların sağlıklı kalmalarını amaçlıyor.
Konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Vekili Aslan, korona virüsle etkin bir şekilde mücadele ettiklerini belirterek, “Evde kalan vatandaşlarımıza yönelik yeni projelerle onları sıkılmamaları, bu zorlu süreçten sağlık açısından bir problem yaşamadan çıkmaları için müdürlüklerimizle sürekli toplantı ve iletişim halinde kalarak değerli İpekyolu sakinlerinin yanında ve onları her anlamda düşünerek hareket etmeye ve projeler üretmeye çalışıyoruz. Bu süreçte faaliyetleri geçici süreliğine durdurulan spor salonlarından dolayı spor yapamayan vatandaşlarımızı düşünerek spor salonunu evlerine götürecek yeni bir projeyi devreye sokuyoruz. Sevgili hemşehrilerim, unutmayın ki hayatımızda birçok konunun telafisi olabilir ancak sağlığın telafisi olmaz. Gerek kendiniz gerekse sevdikleriniz için lütfen evde kalın hareketsiz kalmayın. Ümit ediyorum ki en yakın zamanda, sosyal hayatın normalleştiği günlere kavuşacağız. Evde kalın hareketsiz kalmayın sloganıyla bir kez daha siz değerli vatandaşlarımızın evlerinde kalarak bu süreçte bizlere destek olmasını önemle rica ediyorum” dedi.

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Akşam
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Ipekyolu
Genç Eczanesi
Ipekyolu
Gülce Eczanesi
Ipekyolu
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Baskale
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