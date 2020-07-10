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İpekyolu Belediyesinden şehit ve gazi ailelerine ziyaret

VAN HABERLERİ  | 10.07.2020 16:40 | Son Güncelleme

Van’ın İpekyolu Belediyesi tarafından ‘15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ nedeniyle ilçede bulunan şehit ve gazi aileleri ziyaret edilerek Kur’an-ı Kerim ve Türk bayrağı hediye edildi.İpekyolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan’ın talimatları doğrultusunda ‘15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ nedeniyle ilçede ikamet eden şehit ve gazi ailelerine ziyaretler gerçekleştirildi.

Van’ın İpekyolu Belediyesi tarafından ‘15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ nedeniyle ilçede bulunan şehit ve gazi aileleri ziyaret edilerek Kur’an-ı Kerim ve Türk bayrağı hediye edildi.
İpekyolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan’ın talimatları doğrultusunda ‘15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ nedeniyle ilçede ikamet eden şehit ve gazi ailelerine ziyaretler gerçekleştirildi. Bu ziyaretler kapsamında ailelere Kur’an-ı Kerim ve Türk bayrağı hediye edildi.
Yapılan ziyaretlerde şehit ve gazi ailelerine Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan’ın selamları iletildi. Gaziler ve şehit yakınları da kendilerine yapılan bu jestten büyük mutluluk duyduklarını ifade ederek, “Bizi unutmadınız, buralara kadar geldiniz. Allah sizden ve başkanımızdan razı olsun. Her zaman yanımızdasınız, devletimize, başkanımıza teşekkür ediyoruz” dediler.

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