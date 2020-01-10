YURTHABER
  4. İpekyolu Belediyesinden sinema etkinliği

İpekyolu Belediyesinden sinema etkinliği

VAN HABERLERİ  | 10.01.2020 15:18 | Son Güncelleme

Van’ın İpekyolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, öğrencilere yönelik sunduğu sosyal ve kültürel hizmetlere devam ediyor.Daha önce Bostaniçi Mahallesi’ndeki Berivan Kültür ve Sanat Merkezi’nde tiyatro, pandomim, sandalye kapmaca, evet-hayır gibi keyifli oyunlar sergileyen İpekyolu Belediyesi, bu kez de sinevizyon gösterisi gerçekleştirdi.

Van’ın İpekyolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, öğrencilere yönelik sunduğu sosyal ve kültürel hizmetlere devam ediyor.
Daha önce Bostaniçi Mahallesi’ndeki Berivan Kültür ve Sanat Merkezi’nde tiyatro, pandomim, sandalye kapmaca, evet-hayır gibi keyifli oyunlar sergileyen İpekyolu Belediyesi, bu kez de sinevizyon gösterisi gerçekleştirdi. Bu kapsamda, Mustafa Necati İlk ve Ortaokulundan 80 öğrenci, eğitici çocuk animasyon filmi ile hem eğlendi hem de öğretici bilgilere sahip oldu. Ayrıca film gösterisinin ardından Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekiplerinin hazırlamış olduğu çeşitli sahne etkinlikleri ile sınırsız eğlencenin tadını çıkaran öğrencilere, program sonunda çeşitli ikramlar verildi.
İpekyolu Belediyesinin öğrencilerin sosyal ve kültürel alanda nitelikli ve keyifli vakit geçirmeleri amacıyla düzenlediği etkinliklere ilerleyen günlerde de devam edeceği belirtildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER İşte düşen Ukrayna uçağını vuran füze... Kod adı Tor! İşte düşen Ukrayna uçağını vuran füze... Kod adı Tor!
Rektör Şevli’den “Çalışan Gazeteciler Günü” mesajıRektör Şevli’den “Çalışan Gazeteciler Günü” mesajı
Abdulahat Arvas’tan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajıAbdulahat Arvas’tan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Budanan ağaçlardan elde edilen odunlar Kartallı Kudret teyzenin evini ısıtacak

Budanan ağaçlardan elde edilen odunlar Kartallı Kudret teyzenin evini ısıtacak

Bağcılar’da 16. Kadınlar Şurası düzenlendi

Bağcılar’da 16. Kadınlar Şurası düzenlendi

Yunanistan'dan getirilen 463 kilogram kaçak et ele geçirildi

Yunanistan'dan getirilen 463 kilogram kaçak et ele geçirildi

Seyhan’da komisyon krizi

Seyhan’da komisyon krizi

Yanan ev kullanılmaz hale geldi

Yanan ev kullanılmaz hale geldi

Başkan Sabırlı’dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

Başkan Sabırlı’dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

Van Namaz Vakitleri 10 Ocak Cuma

İmsak
05:50
Sabah
07:17
Öğle
12:19
İkindi
14:49
Akşam
17:10
Yatsı
18:32

Van Nöbetçi Eczaneler10 Ocak Cuma

Mahya Eczanesi
Ipekyolu
Nehir Eczanesi
Ipekyolu
Deva Eczanesi
Caldiran
Vereseli Eczanesi
Catak
Lokman Hekim Eczanesi
Ercis
Sağlık Eczanesi
Gevas
Şifa Eczanesi
Gurpinar
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Van kahvaltısında ‘Yusuf Konak’ imzası

Van kahvaltısında ‘Yusuf Konak’ imzası

Başkan Sabırlı’dan Mekke’nin fethi ve yeni yıl mesajı

Başkan Sabırlı’dan Mekke’nin fethi ve yeni yıl mesajı

Kadınlar 3. Lig 9. Grup

Kadınlar 3. Lig 9. Grup

Gürpınar Kaymakamı Sayar, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Gürpınar Kaymakamı Sayar, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Tuşba Belediyesinden ‘Şırınga Çikolata’ denetimi

Tuşba Belediyesinden ‘Şırınga Çikolata’ denetimi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.