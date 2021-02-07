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İpekyolu Belediyesinden sokak konseri

07.02.2021 18:18 | Son Güncelleme:
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Van’ın İpekyolu Belediyesi, korona virüs tedbirleri nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı hafta sonlarını evlerinde geçiren vatandaşlara ‘Mini Sokak Konseri’ etkinliği ile moral vermeye devam ediyor.İpekyolu Belediyesine bağlı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamaları sebebiyle evlerinde kalan ilçe sakinlerinin keyifli vakit geçirmesi için müzik sistemli araçlarla cadde ve sokaklarda her hafta sonu mini konser düzenliyor.

Van’ın İpekyolu Belediyesi, korona virüs tedbirleri nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı hafta sonlarını evlerinde geçiren vatandaşlara ‘Mini Sokak Konseri’ etkinliği ile moral vermeye devam ediyor.
İpekyolu Belediyesine bağlı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamaları sebebiyle evlerinde kalan ilçe sakinlerinin keyifli vakit geçirmesi için müzik sistemli araçlarla cadde ve sokaklarda her hafta sonu mini konser düzenliyor. Vanlı müzisyenlerden oluşan grup, bu hafta da Cevdet Paşa Mahallesi ile İki Nisan Caddesi’nde müzik dinletisi gerçekleştirirdi. Şubat ayı olmasına rağmen bahardan kalma günlerin yaşandığı kentte Türkçe ve Kürtçe hareketli şarkıların seslendirildiği konsere mahalle halkı da ellerindeki mendillerle balkonlara, pencerelere çıkarak halaylarla eşlik ederken, bazı vatandaşlar da belediyenin sosyal medya hesaplarından istek parça talebinde bulundu. Birçok kişi ise ellerindeki cep telefonuyla eğlenceli anları dakikalarca kaydetti. Mini konserde yetkililer tarafından sık sık “Evde Kal” ve “Sosyal Mesafe” çağrısı da yapıldı.
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü yetkilileri ise mini konser etkinliğinin kısıtlamalar sona erene kadar her hafta sonu farklı mahallelerde ve sokaklarda devam edeceğini belirterek, bu zorlu süreçte vatandaşları yalnız bırakmayacaklarını ifade ettiler.
İlçe sakinleri de, etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getirerek, belediye çalışanlarına teşekkür etti.

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