İpekyolu Belediyesinden yarıyıl şenlikleri

Van’ın İpekyolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen yarıyıl tatil etkinlikleri, bugün 400 öğrencinin katılımıyla başladı.

Merkez İmam Hatip Anadolu Lisesinde Esas Grubunun müzikleri eşliğinde palyaçolarla eğlenen çocuklar, daha sonra “Hepimiz Birimiz İçin” adlı tiyatro oyununu izledi. Etkinlikte bir konuşma yapan İpekyolu Belediye Başkan Yardımcısı Murtaza Kamar, “Sevgili çocuklar ve değerli aileler, belediyemizin yarıyıl tatili nedeniyle düzenlemiş olduğu etkinliğe hepiniz hoş geldiniz. Çocuklar, eğitim öğretim yılı boyunca çalıştılar, yoruldular. Bu yüzden tatilinizi en iyi şekilde geçirmenizi sağlamak için etkinlikler düzenledik. Etkinlikler tatil boyunca devam edecek. Katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyor, iyi eğlenceler diliyorum” dedi.

Kültür ve Sosyal İşleri Müdürü Necmettin Akarslan da, iki hafta boyunca etkinlikleri olacağını belirterek, “Dolu dolu bir tatil geçireceğiz. Etkinliklerimizi hem Merkez İmam Hatip Lisesinden hem de Berivan Kültür ve Yaşam Merkezinden takip edebilirsiniz. Hepinizin keyifli zamanlar geçirmesini diliyor, hoş geldiniz diyorum” ifadelerini kullandı.

Etkinlik kapsamında; evet - hayır, tekerleme, yumurta taşıma, yüz boyama gibi çeşitli oyun ve yarışmalarla eğlenen çocuklara etkinlik sonunda satranç takımı hediye edildi.

“Hacivat Karagöz, Hepimiz Birimiz İçin ve Mutfaktaki Yabancı” tiyatro gösterileri ile “Rafadan Tayfa, Ege İle Gaga, Zamana Yolculuk, Akıllı Tavşan Momo ve Nasrettin Hoca” gibi çocuk filmleri ile belediye, yarıyıl tatili boyunca öğrencilerle birlikte olmaya devam edecek. Keyifli ve eğlenceli vakit geçiren çocuklara etkinlik çıkışı çeşitli ikramlar verildi.

