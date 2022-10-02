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İpekyolu Film Festivali'ne 14 ülkeden başvuru yapıldı

02.10.2022 17:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İpekyolu Film Festivali'ne 14 ülkeden başvuru yapıldı

İSTANBUL (AA) - Sinema ve Televizyon Eseri Sahipleri Meslek Birliği (SETEM) tarafından düzenlenen 10. Uluslararası İpekyolu Film Festivali İstanbul'da sinemaseverlerle buluşacak.

Festivalden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen festival ödülleri için bu sene 14 ülkeden 2 bin 662 başvuru yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Festival Direktörü Feza Sınar, festivalin İpekyolu ülkelerinin yeni yeteneklerinin keşfine katkı sağladığını belirterek şunları kaydetti:

"Önemli bir ticari rota olan İpekyolu'nun tarih boyunca en cezbedici limanı İstanbul'un kültürler arası birleştirici rolüne festivalimizle katkı sunmanın gururunu yaşıyoruz. Bu yıl 10'uncusunu düzenlediğimiz film yarışmamız giderek büyüyor ve uluslararası alanda tanınırlığı artıyor. Türkiye, Çin, Kırgızistan, Özbekistan, Azerbaycan, Kazakistan, İtalya, Gürcistan, Suriye, Mısır, Hindistan, Irak gibi antik İpekyolu ülkelerinden sinemacıların katılımıyla gerçekleştirilen festivale geçen yıl ulusal ve uluslararası alanda 3 bin 89 film katıldı ve festival kapsamında 12 ülkeden 100'ün üzerinde film seyirciyle buluştu."

Bu yıl festivalin afiş tasarımında 3 bin yıl öncesinden bugüne gelen, Kırgızistan coğrafyasında bulunan Saymalı Taş görseli yer alıyor.

- Ulusal ve uluslararası kategorilerde ödüller verilecek

Ulusal ve uluslararası kategorilerde ödüllerin sahiplerini bulacağı festivalde belgesel film kategorisinde "En İyi Belgesel Film", "En İyi Yönetmen", "En İyi Görüntü Yönetmeni", "En İyi Senaryo" ve "En İyi Kurgu" dallarında ödüller verilecek.

Şafak Tavkul Animasyon film kategorisinde en iyi animasyon film, en iyi yönetmen, en iyi senaryo ve en iyi animatör ve ödülü, Kısa film kategorisinde ise en iyi kısa film, en iyi kadın oyuncu, en iyi erkek oyuncu, en iyi yönetmen, en iyi görüntü yönetmeni, en iyi kurgu, en iyi senaryo dallarında ödüller sahiplerini bulacak.

Uluslararası ödül kategorilerinde ise "En İyi Kurmaca Film", "En İyi Yönetmen", "En İyi Senaryo", "Jüri Özel Ödülü", "En İyi Belgesel", "En İyi Animasyon" ödüllerinin verilecek.

Jüri Özel Ödülünün katılımcı tüm filmler arasından, ön elemeyi geçme şartı aranmaksızın verileceği festivalin 10'uncu yılına özel etkinliklerle kapsamlı bir program düzenlenecek.

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