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İpekyolu ilçesinde ahır yıkımları kararlılıkla devam ediyor

VAN HABERLERİ  | 21.08.2020 12:14 | Son Güncelleme

Van’ın merkez İpekyolu Belediyesi, merkez mahallelerde başlattığı ahır yıkımlarını kararlılıkla sürdürüyor.

Van’ın merkez İpekyolu Belediyesi, merkez mahallelerde başlattığı ahır yıkımlarını kararlılıkla sürdürüyor. Belirlenen plan neticesinde Buzhane Mahallesi’nde şu ana kadar 36 adet ahırın yıkımı gerçekleştirildi.
İpekyolu Belediyesi, 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 246. Maddesi ve belediye meclisi tarafından alınan karara istinaden ahır yıkımlarını gerçekleştiriyor. Çalışmalar kapsamında Buzhane Mahallesi’ndeki 36’ıncı ahırın yıkım gerçekleştirildi. Ahır yıkımları Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan’ın ve belediye yıkım ekibinin vatandaşlar ile yaptığı istişare ve ikna çalışması sonucu sağlıklı bir şekilde ilerliyor. Yine yıkımlar sırasında ekipler tarafından vatandaşların ahır yapımında kullandıkları sac, briket, ahşap, kapı ve pencerelerinin ziyan olmamasına özen gösterilerek, bu yapı malzemelerinin düzgün bir şekilde sökülmesi sağlanıyor.

“İlçede ilk ahır yıkımı 14 Haziran’da yapılmıştı”
İlçede ilk ahır yıkım Yapı Kontrol, Çevre Koruma ve Zabıta müdürlükleri ekiplerince gerekli çevre güvenlik önlemi alındıktan sonra 14 Haziran’da gerçekleştirilmişti. Daha sonra besicilerden, çiftçilerden gelen talep üzerine araya Kurban Bayramı’nın da girmesiyle 10 Ağustos’a kadar yıkım işlemlerine ara verilmişti.

“Ahır yıkımları Yalı ve Halilağa mahallelerinde devam edecek”
İpekyolu Belediyesi’ne bağlı ekipler ahır yıkımlarının programlı bir şekilde ve titizlikle devam ettiğini belirterek, Buzhane Mahallesi’nin ardından yıkımların Yalı ve Halilağa Mahallelerinde sürdürüleceğini ifade ettiler.

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