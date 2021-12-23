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İpekyolu Kalkınma Ajansından 3 kente yaklaşık yarım milyar dolarlık yatırım

23.12.2021 13:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İKA Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz: - "Adıyaman, Gaziantep ve Kilis'te stratejik tarımsal ürünlerin değerlenmesi, tarımsal yapıların kurulması, birliklerin kooperatiflerin kurumsal kimliklerinin geliştirilmesi konusunda da faaliyetlerimiz var" - (Gaziantep Üniversitesi bünyesinde ilaç üretim ve Ar-Ge merkezi) Bu tesisle beraber Gaziantep'te ilk defa ilaç üretimi yapılacak. Bölgenin cazibe merkezi olma noktasında pozitif yansımalara vesile olacak. Gaziantep'in, medikal sanayide de Türkiye'nin önemli bir üssü olabileceğini göstermiş olacağız"

GAZİANTEP (AA) - FERİDE PELİN İNAL - İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA), Gaziantep, Kilis ve Adıyaman'da nitelikli insan kaynağı, mali enstrümanlar ve yatırım danışmanlık hizmetleri kapsamında 10 bin 75 proje ile bölgede toplam 453 milyon liralık yatırım hacmi oluşturdu.

Bölgede 2010'dan bu yana faaliyet gösteren İKA, sanayi, sağlık, ticaret, kültür, eğitim gibi birçok alanda proje ve yatırımlarla bölgesel kalkınmaya destek oluyor.

İKA Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz, AA muhabirine, 2021 yılında da bölgenin kalkınmasına ivme kazandıracak çalışmalara imza attıklarını, Gaziantep'in yüksek katma değerli ürünlerde söz sahibi olması için imalat sanayisinde dönüşüm planı başlattıklarını söyledi.

Metal makine sanayisi üzerinden çalışmalar yürüttüklerini, 453 ürün üretilebileceğini tespit ettiklerini aktaran Akyılmaz, hem bu ürünlerin üretilmesi hem de pazar araştırması için çalıştıklarını belirtti.

Savunma Sanayii Başkanlığı ve Gaziantep Sanayi Odası iş birliğinde bölgede ilk defa savunma sanayisi tedarik zirvesi gerçekleştirdiklerini vurgulayan önemli firmaları Gaziantep'e davet ederek imalat şirketlerinin altyapısını ve yatırım ortamını görmelerini sağladıklarını, 12 firmayla beraber Saha Expo Fuarı'na katılarak ASELSAN, HAVELSAN gibi büyük firmalarla irtibat kurduklarını anlattı.

- Gaziantep'te ilaç üretilecek

Akyılmaz, Gaziantep Üniversitesi bünyesinde ilaç üretim ve Ar-Ge merkezini kurduklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"İnşaatımız bitti. Yaklaşık 50 milyon liralık bütçeye sahip olan projede sona doğru yaklaştık. Şu anda makine tesisatlarının kurulumu yapılıyor, nükleer ilaç kurumundan onayları alınıyor. Bu tesisle beraber Gaziantep'te ilk defa ilaç üretimi yapılacak. Bölgenin cazibe merkezi olma noktasında pozitif yansımalara vesile olacak. Gaziantep'in, medikal sanayide de Türkiye'nin önemli bir üssü olabileceğini göstermiş olacağız. Hem Türkiye'nin farklı noktalarından hem Orta Doğu'dan farklı branşlarda hastalar geliyor. Bu hastaların tedavilerinin yanı sıra şehri gezmeleri, gastronomiden faydalanma konusunda fırsatlar sunuyor. Bunların hepsini bir araya getirdiğimizde değerlerden katma değer yaratmış oluyoruz. İKA olarak Gaziantep'in sağlık turizmi açısından payının artması için 2022 yılında da bu alanı destekleyecek faaliyetlere devam edeceğiz."

Teknoloji alanında da Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bünyesinde akıllı kent veri koordinasyon merkezi ve yazılım okulu kurduklarına değinen Akyılmaz, şehirde 7/24 güvenlik, asayiş sağlık birçok alanda sorunların tespit edilerek, çözümlere kavuşturulacağını, yine bu merkez bünyesinde oluşturulacak yazılım okulunda bölgenin ihtiyaç duyduğu yazılımcı ihtiyacının karşılanacağını, eğitimler verilerek bu alanda istihdam planladıklarını aktardı.

- "Bölgemizde tarımsal, yerel kalkınma alanında dönüşümün de startını veriyoruz"

Tarım alanında da çalışmaları olduğunu ifade eden Akyılmaz, şöyle devam etti:

"Adıyaman, Gaziantep ve Kilis'te stratejik tarımsal ürünlerin değerlenmesi, tarımsal yapıların kurulması, birliklerin kooperatiflerin kurumsal kimliklerinin geliştirilmesi konusunda da faaliyetlerimiz var. Gaziantep'te Lisanslı Antep fıstığı Deposu kurarak, elektronik ortamda ürünlerin alınıp, satılmasını, devlet garantisi altında muhafaza ederek çiftçilere büyük katkı veriyoruz. Adıyaman'da tarım mükemmeliyet merkezi kurarak kente özel ürünlerin işlenmesi ve tarladan sofraya tüketiciye ulaşması noktasında bir yatırım hayata geçiriyoruz. Yine Kilis'te Üzüm Üreticileri Birliğini kurduk. Üreticiler ilk defa örgütlendi. Ortak hareket ederek ürünlerini, tüketiciye komisyoncular olmadan ulaştırma fırsatına eriştiler. Uygulamalarımız sonuç vermeye başladığında bölgemizde tarımsal, yerel kalkınma alanında dönüşümün de startını vermiş oluyoruz. Bölgemizdeki tarımsal ürünler katma değerli bir şekilde üretilip, tüketiciye ulaştırılacak. Bu da üreticinin kazanması gelirlerinin artması anlamına geliyor. Bölgemizin de kalkınmasına önemli katkı sağlayacak projelerden biri."

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