YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. İpekyolu Kaymakamı Aslan, mahalle sakinlerini dinledi

İpekyolu Kaymakamı Aslan, mahalle sakinlerini dinledi

VAN HABERLERİ  | 19.08.2020 12:42 | Son Güncelleme

İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, Halilağa Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.İpekyolu ilçesine bağlı mahallelerde periyodik olarak toplantılar gerçekleştiren Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, bu kapsamda Halilağa Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.

İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, Halilağa Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.
İpekyolu ilçesine bağlı mahallelerde periyodik olarak toplantılar gerçekleştiren Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, bu kapsamda Halilağa Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. Amaçlarının vatandaşlarla birlikte güzel projeler hayata geçirmek olduğunu ifade eden Aslan, “Van, gün geçtikçe büyüyor, kalabalıklaşıyor. Biz de belediye olarak çalışmalarımızı bu yoğunluğa göre sürdürüyoruz. Mahallelerimizde periyodik olarak toplantılar yapıyor, ilçe sakinlerini dinliyoruz. Amacımız ilçemizdeki vatandaşlarla birlikte güzel projeler hayata geçirmek. Van’ın merkezini temsil eden en büyük ilçeyiz. Sorumluluk alanımız gerçekten çok geniş. Halilağa Mahallesi de ilçemizin büyük mahallelerinden. Yine popüler caddelerden olan Gölbaşı Caddesi de burada bulunuyor. Mahallenin temizliği, çöplerin durumu ve yeşil alanla ilgili talepler, öneriler var. Belediyemizin sorumluluğunda olan konulara el atıyoruz ve atmaya devam edeceğiz. İlçemizde çok büyük projeleri bir bir hayata geçiriyoruz. İlgili birim müdürleri ile bütün bu konuları görüşüyoruz. Gerekli talimatları veriyorum. Ama VASKİ ile Van Büyükşehir Belediyesi ile ilgili konular, talepler oluyor. Belediyemizin yetki alanında olmayan konularla ilgili bir şey söyleyemeyiz. Mahalle sakinlerimiz bu konularla ilgili o kurumlara ulaşmalılar” dedi.
Konuşmalarının ardından site içerisindeki çocuklara oyuncaklar dağıtan Aslan, vatandaşlara teşekkür ederek mahalleden ayrıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Sokağa döndüğü an olanlar oldu! Sağdan soldan yardıma koştular! Sokağa döndüğü an olanlar oldu! Sağdan soldan yardıma koştular!
Atıl bina gençler için spor merkezi olduAtıl bina gençler için spor merkezi oldu
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Van Namaz Vakitleri 19 Ağustos Çarşamba

İmsak
03:47
Sabah
05:17
Öğle
12:15
İkindi
16:00
Akşam
19:03
Yatsı
20:27

Van Nöbetçi Eczaneler19 Ağustos Çarşamba

Mızrak Eczanesi
Ipekyolu
Onur Eczanesi
Ipekyolu
Pınar Eczanesi
Ipekyolu
Urartu Eczanesi
Ipekyolu
Başkale Eczanesi
Baskale
Vereseli Uzman Eczanesi
Caldiran
Selçuk Eczanesi
Catak
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Milletvekili Arvas öncülüğündeki heyet çevre yolu için Ankara’da

Milletvekili Arvas öncülüğündeki heyet çevre yolu için Ankara’da

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Kız yurdunda banyo duvarına delik açtılar

Kız yurdunda banyo duvarına delik açtılar

Çadır kentte tüp kuyruğu

Çadır kentte tüp kuyruğu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.