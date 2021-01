İpekyolu Kaymakamlığı evi yanan Yavuz ailesine yardım eli uzattı

“Kaymakam Aslan, bu üzücü olayı yakından takip etti”

Yaşanan üzücü olayı haber aldıkları ilk andan itibaren harekete geçtiklerini belirten İpekyolu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Mehmet Ali Şalem, “Özellikle kış aylarında maalesef bu tür üzücü olaylara çok rastlıyoruz. Olayı haber aldığımız ilk andan itibaren Kaymakamımız ve Belediye Başkan Vekilimiz Sinan Aslan’ın da talimatıyla aileye ulaştık. Kaymakamımız bu üzücü olayı yakından takip etti. Gereken yardımları yaptık, yapıyoruz. Böyle felaketlerin yaşanmaması bizim en büyük duamız ancak her an herkesin başına gelebiliyor. Burada önemli olan can kaybının yaşanmaması, onun dışında her şey yerine konabilir, bütün yaralar sarılır. Tekrar geçmiş olsun” dedi.